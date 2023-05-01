أهالٍ في حي الرميلة بمدينة جبلة يشتكون انقطاع الاتصالات منذ زلزال شباط

اشتكى أهالٍ في حي “الرميلة” بمدينة جبلة تعطّل خدمة الهواتف الأرضية والإنترنت جرّاء الزلزال الذي ضرب المنطقة في 6 شباط الماضي، مُناشدين المعنيين للإسراع بإجراء عمليات الصيانة.

وقال أحد المُشتكين: “خرجت الاتصالات عن الخدمة جرّاء الزلزال الذي طال المدينة، وقد مضى أكثر من شهرين ولا تزال الخطوط معطلة، علماً أننا نقوم بدفع الفواتير”، مُناشداً المعنيين بالمحافظة لإيجاد الحلول والإسراع بإجراءات عمليات الصيانة والإصلاح.

وأفاد مدير فرع الشركة السورية للاتصالات بمحافظة اللاذقية، أحمد الحايك أن “سبب التأخير هو تحويل الخطوط الهاتفية في حيي الرميلة والعساليّة بجبلة من هوائية إلى أرضية بعد الأضرار التي نجمت عن الزلزال”.

وأضاف “الحايك”، أن “تسليم المشروع سيتم خلال فترة قريبة جداً”، موضحاً “أن عمليات الإصلاح بدأت لعدد كبير من الخطوط، وعلى كل مشترك لا تزال الخدمة لديه متوقفة مراجعة قسم الاتصالات التابع له”، طالباً تزويده بالأرقام المعطلة لتحويلها للمعنيين بالأمر.

يُذكر أن الأرياف السورية عموماً، وأرياف محافظتي طرطوس واللاذقية على وجه التحديد، تُعاني بحسب عشرات الشكاوى التي تصل بريد التلفزيون، من مشكلات بالجملة في خدمات الاتصال والإنترنت، وسط إهمال في إجراء عمليات الصيانة، لأسباب مختلفة، ناهيك عن غياب شبكة الاتصالات الخليوية تزامناً مع التقنين الكهربائي شبه الدائم.



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