جولات اقتحام جديدة في باحات الأقصى

نفّذ مستوطنون، الإثنين، جولات اقتحام جديدة في باحات المسجد الأقصى المبارك، تزامناً مع تحذيرات مقدسية من مساعي الاحتلال المتواصلة لتحويل مصلى باب الرحمة لكنيسٍ يهودي.

وأكدت وسائل إعلام فلسطينية “اقتحام مستوطنون باحات الأقصى بحماية مشددة من قوات الاحتلال “الإسرائيلي”، حيث أدّوا طقوسٍ “تلمودية” في ساحات المسجد المبارك”.

وحذرّ مختصون من مساعي الاحتلال لتهويد مصلى باب الرحمة، بسبب قربه من قبة الصخرة، وكونه الباب الوحيد الذي لا يمر من الأسواق والبلدة القديمة.

“وتواصلت الدعوات الفلسطينية بضرورة الحشد والرباط وشد الرحال إلى المسجد الأقصى، لحمايته من مخططات الاحتلال والمستوطنين”.

وكانت أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الإثنين عن استشهاد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال، وإصابة 6 في مخيم عقبة جبر جنوب أريحا.

وكانت جددت سوريا إدانتها اعتداءات المستوطنين “الإسرائيليين” المتكررة على المسجد الأقصى، معربة عن استنكارها للصمت الدولي على جرائم الاحتلال واستمرار الحماية الغربية له.