أنس مخلوف مديراً فنياً لفريق الجيش

أعلن مجلس إدارة نادي الجيش رسمياً، تعيين أنس مخلوف مديراً فنياً لفريق كرة القدم، عوضاً عن المستقيل أيمن الحكيم، ليقود الزعيم حتى نهاية الموسم الحالي.

واستقال الجهاز الفني بقيادة أيمن الحكيم، بسبب سوء النتائج عقب مباراة الكرامة، والتي انتهت بخسارة الجيش بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري السوري الممتاز لكرة القدم.

يذكر أن مخلوف سبق وأن درب فريق الجيش في السنوات الماضية كما درب أندية محلية عديدة، ودرب أندية في لبنان والأردن والعراق، ودرب منتخب سوريا الأول والمنتخب الأولمبي.



