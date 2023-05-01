حالة مطرية غير مسبوقة منذ سنوات.. السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في السعودية

01-05-2023

حالة مطرية غير مسبوقة منذ سنوات.. السيول تقطع الشوارع وتجرف السيارات في السعودية

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية، فيديوهات تظهر سيولا تقطع الشوارع وتجرف السيارات في محافظة محايل بمنطقة عسير.

وتسببت الأمطار الكثيفة في قطع الطرقات، وانهيارات في بعض المواقع وتساقط للصخور في حالة مطرية غير مسبوقة بهذه الكثافة منذ سنوات.

في غضون ذلك، وجه محافظ محايل محمد بن فلاح القرقاح بسرعة فتح الطرق أمام بعض القرى المعزولة، ومتابعة ورفع ما خلفته السيول على الطريق الرابط بين محايل وأبها، وكذلك بعض المواقع داخل المحافظة.

وقررت إدارة التعليم بمحافظة محايل تعليق الدراسة الحضورية، في كافة المدارس، بناء على التقارير الواردة من المركز الوطني للأرصاد والتي تحذر من هطول أمطار على معظم مدن ومحافظات عسير


المصدر: وكالات

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