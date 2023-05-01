كلم فقط.. باخموت قاب قوسين أو أدنى من السيطرة الروسية "بالكامل"

أعلن مؤسس قوات فاغنر العسكرية الخاصة، يفغيني بريغوجين، إن قواته تقدمت 100-150 متراً في باخموت أول أمس السبت، فيما كشف عمدة سيباستوبول تفاصيل استهداف مستودعات النفط في المدينة.



كشف قائد قوات فاغنر أن قواته تتقدم في مدينة باخموت تدريجياً، وأنه لم يتبق بأيدي القوات الأوكرانية إلا القليل، وفقاً لما نقلته شبكة "سكاي نيوز عربية".



وأشار بريغوجين إلى أن كل ما بقي بأيدي القوات الأوكرانية من المدينة، التي تشهد قتالاً عنيفاً منذ 8 أشهر، هو 3 كيلومترات مربعة، أو 2.98 كيلومتر مربع على وجه التحديد.



وكانت قوات فاغنر سيطرت الجمعة والسبت على مناطق الكلية الصناعية وكلية التمريض والكراجات أو معسكرات الجيش، فيما شنت هجمات على المربع الأخير الذي تحتمي فيه القوات الأوكرانية ودمرت منطقة الأبراج السكنية العالية في المدينة.



ووفقاً لخرائط نشرها ناشطون، فقد باتت قوات فاغنر تسيطر على أكثر من 92 بالمائة من المدينة، بينما تسيطر القوات الأوكرانية على أقل من 8 بالمائة.



ويوم الأربعاء الماضي، أعلن مستشار المسؤول المحلي في دونيتسك، يان غاغين، أن القوات الروسية، تسيطر على حوالي 90 بالمائة، من مدينة باخموت.



وقال غاغين، في مقابلة مع قناة "روسيا 24": "في جميع الأحوال، ستتم السيطرة على أرتيوموفسك، هذه مسألة وقت.. في الوقت الحالي نقترب من السيطرة على حوالي 90 بالمائة من أراضي المدينة نفسها. جميع الطرق الآن تحت سيطرة نيران مدفعيتنا".



استهداف كيماوي؟



وفي تطور آخر، نُشرت على قناة تيليغرام تابعة لقوات "فاغنر" مقاطع فيديو حول القضاء على مجموعة من القوات الأوكرانية في باخموت، حاولت وضع حاويات فيها مادة كيميائية مجهولة.



وكتب على قناة تلغرام: "في غرب باخموت [أرتيوموفسك]، حاول متخصصون من الأعداء يرتدون أزياء الحماية الكيماوية الكاملة وأقنعة الغاز وضع حاويات تحتوي على كيماويات مجهولة أمام خط الجبهة.. تم القضاء على هذه المجموعة بالكامل".



وأفادت وزارة الدفاع الروسية بتدمير 14 مسيّرة أوكرانية في خاركيف ودونيتسك ولوغانسك وإسقاط مروحية Mi-8 أوكرانية في لوغانسك وتصفية أكثر من 825 جندياً ومرتزقة على كافة المحاور.



قتلى بقصف أوكراني



بالمقابل، أعلن حاكم منطقة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، إن هجومًا أوكرانياً، أدى إلى مقتل مدنيين اثنين على الأقل ودمر مبنى سكنيًا واحدًا بالكامل.



كما قصفت القوات الأوكرانية ليل السبت/الأحد، مدينة غورلوفكا وأطلقت عليها 3 قذائف من عيار 152 ملم.



كذلك قصفت القوات الأوكرانية مدينة دونيتسك وضواحيها 48 مرة خلال اليومين الماضيين، وأطلقت 237 قذيفة وصاروخاً