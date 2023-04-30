241 ملياراً إنتاج التبغ العام الماضي وصفقة لتصدير التبغ بحوالى 120 ألف دولار

كشف رئيس الاتحاد المهني لعمال الصناعات الغذائية والتبغ ياسين صهيوني عن إنتاج ما قيمته أكثر من 241 مليار ليرة من التبغ من المؤسسة العامة للتبغ.

وبين صهيوني خلال مؤتمر الاتحاد أن الخطة الإنتاجية للمؤسسة قدرت لكامل عام 2022 بـ8000 طن قيمتها 232.499 مليار ل.س في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من الإنتاج المحلي خلال الفترة نفسها 7040 طناً قيمتها 241.851 مليار ل.س، فتكون نسبة التنفيذ 84 بالمئة من حيث الكمية و104 من حيث القيمة، وذلك على الرغم من العطلة لمدة أسبوع كامل التي أقرتها رئاسة مجلس الوزراء، وإجراء صيانة لمدة 15 يوماً خلال شهر نيسان، إضافة إلى تعطيل الجهات العامة بقرار من رئاسة الوزارة خلال الشهر الأخير من العام الحالي لمدة 15 يوماً، وبمقارنة قيمة الإنتاج لغاية 31/12/2022 مع ما يقابلها في العام الماضي للفترة نفسها والبالغة 181.903 مليار ل.س نجد أن هناك زيادة مقدارها 59.947 مليار ل.س نسبتها 33 بالمئة.

وفي مجال خطة المبيعات قال صهيوني قدرت كمية المبيعات المخططة لكامل عام 2022 بـ8400 طن قيمتها 232.499 مليار ل.س في حين بلغت الكمية المنفذة فعلاً من المبيعات خلال الفترة نفسها 6674 طناً قيمتها 226.012 مليار ل.س فتكون نسبة التنفيذ 79 بالمئة من حيث الكمية و97 بالمئة من حيث القيمة.

وبمقارنة قيمة المبيعات لغاية نهاية العام الفائت مع ما يقابلها في العام الماضي للفترة نفسها والبالغة 190.611 مليار ل.س نجد أن هناك زيادة مقدارها35.401 مليار ل.س بنسبة بلغت 19 بالمئة.

وعن الصادرات قال رئيس الاتحاد: قدرت كمية الصادرات المخططة لكامل عام 2022 بـ403 أطنان قيمتها 2.110 مليار ل.س في حين تم تصدير كمية 7.5 أطنان تبغ مدخون قيمتها 25474 دولاراً وحالياً يتم تجهيز كمية 39.600 طناً من تبغ الفرجينيا المنسل بقيمة 118800 دولار وسيتم تصديرها على دفعتين.

وفي المجال الزراعي بدأت المؤسسة بشراء محصول التبغ من المزارعين للموسم الحالي 2022-2023 في فرع المنطقة الساحلية وتم تشكيل 15 لجنة بعد تأمين كل متطلبات هذه اللجان حيث تم مراعاة أماكن وجود اللجان بحيث تكون قريبة من العدد الأكبر من المزارعين وحسب التوزع الجغرافي، مع الإشارة إلى أنه يتم نقل محصول التبغ إلى المستودعات في سيارات المؤسسة وعلى نفقتها وذلك لتخفيف الأعباء المالية على المزارعين، كما تم إبلاغ كل وسائل الإعلام والروابط الفلاحية بالمناطق ومخاتير القرى للإشراف على عملية التخمين وقد بلغت كمية التبوغ المشتراة من المزارعين حتى تاريخ 20/12/2022 نحو 1888 طناً قيمتها 10 مليارات ل.س بوسطي سعر شراء قدره 5200 ل.س لكل 1 كغ.

وعن وضع العمال في المؤسسة أوضح صهيوني أن عدد العاملين في المؤسسة بلغ 9652 عاملاً، كما تم تعيين 161 من مسرحي الجيش والقوات المسلحة من الفئتين الأولى والثانية إضافة إلى تعيين 130 مسرحاً من الفئة الثالثة و156 مسرحاً من الفئة الخامسة.

وحول الأرباح التي حققتها المؤسسة خلال العام الماضي ذكر رئيس الاتحاد أنه من خلال الميزانية الختامية لعام 2021 لأعمال المؤسسة تبين أن الأرباح الإجمالية 23.873 مليار ل.س يقابلها 14.720 مليار ل.س في عام 2020، وضريبة الربح الصافي 8.052 مليارات ل.س يقابلها 4.975 مليارات ل.س في عام 2020، والربح الصافي 15.822 مليار ل.س يقابلها 9.744 مليارات ل.س في عام 2020، مع الإشارة إلى أن المؤسسة حولت إلى خزينة الدولة حتى تاريخه مبلغاً قدره 97.863 مليون ل.س وتمثل ضريبة ربح- فوائض اقتصادية- رسم إنفاق- إدارة محلية- إعادة إعمار، إضافة إلى تسديد 10 مليارات ل.س قيمة التبوغ المشتراة من المزارعين.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه يتم البحث عن أسواق تصديرية جديدة لمنتجاتنا المصنعة ونصف المصنعة ونتيجة للمراسلات التي تمت هناك وعود من عدد من الشركات المهتمة بأمور التبغ خاصة في جنوب إفريقيا لتصدير كمية من التبوغ السورية إليها إضافة إلى عدد من وكلاء بعض الشركات في بعض الدول العربية والأجنبية حيث تم إرسال نماذج من تبوغنا وأسعار تصديرها مع الإشارة إلى أنه تم تصدير كمية من التبغ المدخون وتبغ الفرجينيا إلى جنوب إفريقيا وهناك وعود بزيادة الكميات.

وفيما يتعلق بموضوع الحوافز الإنتاجية ذكر صهيوني أن اللجنة الفرعية المشكلة بالمؤسسة قامت بتوزيع العاملين على الأنشطة الفرعية إضافة إلى تحديد معايير الإنتاج والأزمنة اللازمة لكل منها وإرسال النتائج إلى وزارة الصناعة لاعتمادها.

وطالب رئيس الاتحاد برصد الاعتمادات الكافية خاصة للاستبدال والتجديد نظراً لارتفاع الأسعار بشكل كبير وعدم تناسب الاعتمادات المرصدة للمؤسسة مع الأسعار الواردة، والعمل على حل مشكلة العمال الموسميين في المؤسسة والبالغ عددهم 1500 عامل خاصة بعد الإعلان عن اختبار لتحويل عقودهم إلى عقود مؤقتة وطلب تحديد موعد للاختبارات لأن الأوراق الثبوتية موجودة حالياً لدى الوزارة

الوطن