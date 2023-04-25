مصر تسمح للسوريين في السودان بدخول مصر بلا تأشيرة بهذا الشرط

25-04-2023

مصر تسمح للسوريين في السودان بدخول مصر بلا تأشيرة بهذا الشرط

أعلنت مصادر موثوقة من الجالية السورية في السودان أن وزارة الخارجية المصرية وافقت على طلب سفارتي سوريا في مصر والخرطوم بالسماح للسوريين القادمين من الأراضي السودانية بدخول مصر، وأكدت أن عمليات التسجيل ما زالت مستمرة.


وأشارت المصادر إلى أن الخارجية المصرية اشترطت أن يكون لدى السوريين قوائم معدة مسبقًا من قبل السفارة السورية في الخرطوم، وأن يتم منح الموافقة لدخول ممن وردت أسماؤهم ضمن القوائم.

وذكر أبناء الجالية السورية في السودان أن السفارة طلبت صورًا عن جوازات السفر لإجلائهم، ولكن بعضهم لا يملكون جوازات السفر بسبب تسليمها للجامعات السودانية لتجديدها ولم يتمكنوا من استعادتها بسبب الحرب الجارية.

وقد أكد القائم بأعمال السفارة السورية في السودان بشر الشعار، أن السفارة بدأت بإرسال توجيهات للمعنيين والوجهاء المعروفين في الجالية السورية في السودان للبدء بتسجيل أسماء السوريين الراغبين بالإجلاء مبدئيًا.

وأضاف الشعار أنه تم طلب قوائم تتضمن أسماء الأفراد الراغبين بالإجلاء في كل المناطق، بالإضافة إلى أرقام هواتفهم وأماكن إقامتهم تحضيرًا للمرحلة الثانية.

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