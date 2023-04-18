هل يمكن العثور على الهاتف المحمول حتى وإن كان مغلقًا؟

قد تتضمن الهواتف المحمولة المستقبلية التي تعمل بنظام أندرويد 14 والإصدارات الأحدث ميزةً جديدةً لتسهيل العثور على الأجهزة، حتى عند إيقاف تشغيلها.

تتضمن أجهزة آيفون 14 الحالية وما قبلها حتى آيفون 11 هذه الميزة بالفعل، لكن غوغل ستُدخِل هذه التقنية في أنظمة أندرويد القادمة، وتأمل في الحصول على دعم أوسع من صانعي الهواتف.

يوجد عدة طرائق تقنية نستطيع عبرها العثور على الهاتف المحمول حتى إن كان الجهاز مغلقًا.

وفقًا لبعض التسريبات إلى موقع 91 Mobile، فإن التقنية الجديدة من غوغل تقوم على أن وحدة البلوتوث في الهاتف المحمول تستطيع الاستمرار في العمل حتى لو كان الجهاز مغلقًا.

تستطيع وحدة البلوتوث بث مجموعة متنوعة من البيانات إلى الأجهزة القريبة، بما في ذلك بيانات الموقع والمعرفات الشخصية.

تستطيع أجهزة آيفون الحديثة وبعض هواتف أندرويد الرائدة أيضًا إرسال إشارات راديوية واسعة النطاق UMB تتضمن معلومات عن الموقع.

تستخدم أبل أيضًا هذه الميزة في تقنيتها AirTags؛ أي إرسال إشارات آمنة تتضمن موقع الجهاز إلى الأجهزة القريبة، وهي تعمل عملًا رائعًا.

يُشاع أن غوغل قد تستخدم هذه التقنية أيضًا في هواتف بكسل المستقبلية.

تستخدم سامسونغ تقنية الإشارات الراديوية واسعة النطاق في هواتف Galaxy S23 Plus وS23 Ultra، لكن ليس في هاتف Galaxy S23.

تُعد هذه التقنية في سامسونغ مكلفة أكثر من أبل AirTags، وتستهلك طاقة أكثر من البطارية، ولكن لا يمكن استخدام التقنية المنتجة من أبل مع هواتف سامسونغ، لذلك هذا هو الخيار الوحيد إذا كان لديك هاتف جديد من سامسونغ.

أفضل طريقة للعثور على الهاتف المحمول

قد تستخدم غوغل ميزة UWB للموقع حتى عند إيقاف تشغيل الهاتف، لأن هذه التقنية تستهلك الحد الأدنى من طاقة البطارية.

تشير التسريبات من موقع 91mobiles إلى أن غوغل ستسمي هذه التقنية الجديدة Pixel Power-Off Finder، وستكون ميزة رائعة جدًا.

أفضل طريقة لاكتشاف الهواتف المفقودة تكون باستخدام البلوتوث، وذلك عند اقتران الأجهزة ببعضها وإرسال الإشارات والبيانات فيما بينها؛ لذلك تشجع غوغل صانعي الهواتف على اعتماد وحدة بلوتوث -تعمل حتى بعد إيقاف التشغيل- في الأجهزة القادمة.

كُشف النقاب عن هذه التقنية في إصدار مبكر من أندرويد 14، واُرسلت إلى الشركات المصنعة للتطوير المستقبلي.

ليس واضحًا ما إذا كانت الأجهزة حاليًا في السوق تدعم هذه الميزة، بما في ذلك مجموعة هواتف Pixel 7 التابعة لشركة غوغل.

تقدم كل من أبل وسامسونغ كفالةً (على الأقل في الولايات المتحدة) تشمل الحماية ضد السرقة والضياع.

بالنسبة إلى الهاتف المحمول من آيفون، يجب التأكّد من تشغيل ميزة العثور على جهازي Find My iPhone، وإلا لن يستطيع الشخص المطالبة بجهازه المفقود.

لا يبدو أن نظام الكفالة أو الضمان في شركة سامسونغ يتضمن أي متطلبات من هذا القبيل، ولكن ذلك سيتغير غالبًا إذا تبنّت سامسونغ والشركات المصنعة الأخرى خطة غوغل الجديدة المعتمدة على استخدام البلوتوث في الأجهزة المغلقة.



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