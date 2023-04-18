اكتشاف صدع في قاع المحيط الهادئ ينفث سائلاً ساخناً قد يؤدي لحدوث زلازل

قلق كبير سببه ظهور ثقب في المحيط الهادئ، وضع الخبراء في حالة تأهب قصوى وسط مخاوف من أن يؤدي حدوث صدع في قاع المحيط إلى زلزال مروع.

ووفق صحيفة "ذا صن " البريطانية، فإن الثقب الذي يقع على بعد 50 ميلاً فقط من ساحل ولاية أوريغون الأميركية، ينفث سائلًا ساخناً يحذر العلماء من أنه قد يؤدي إلى حدوث زلزال بقوة 9 درجات مع احتمال تدمير الساحل الغربي.

ورغم أن الثقب يقع على طول خط صدع يبلغ طوله 600 ميل يمتد من كاليفورنيا إلى كندا والمعروف باسم منطقة Cascadia Subduction Zone، قد تم اكتشافه لأول مرة في عام 2015، إلا أن المثير للقلق هو السائل المندفع من الثقب هو ما يسمى بـ"زيت التشحيم" والذي يسمح للصفائح التكتونية بالتحرك بسهولة.

والصدوع عبارة عن كسور في صخور القشرة الأرضية، يحدث على جانبيها انزلاق للصخور نتيجة الضغط الشديد الذي تسببه حركة القشرة الأرضية.

ويرى العلماء أن ظاهرة الاحتكاك يمكن أن تكون مفتاحاً لفهم متى وكيف تتحرك الصدوع بعنف، ومدى سرعة ارتباط أسطح الصدع بعضها ببعض بعد الزلزال، حيث أنه من المرجح أن يتحرك جانبَا الصدع الذي يكون بطيئًا في الالتئام دون ضرر، في حين يصمد الصدع الذي يتعافى بسرعة حتى ينكسر في زلزال كبير مدمر.