الحرب تلاحقهم … معارك السودان تحاصر السوريين في الخرطوم

وجدت عشرات العائلات السورية نفسها عالقةً وسط المعارك التي اندلعت على نحو مفاجئ في “السودان” قبل يومين. فيما يبدو أن الحرب تلاحق السوريين حيثما حلّوا.

وأفاد موقع “voice of america” أن مئات السوريين المقيمين في العاصمة “الخرطوم”. أصبحوا محاصرين في المدينة التي تحولت إلى بؤرة رئيسية للمعارك بين قوات الجيش السوداني بقيادة “عبد الفتاح البرهان” وقوات الدعم السريع بقيادة “محمد حمدان دقلو” المعروف باسم “حميدتي”.

وقال المواطن السوري المقيم في السودان “أحمد كوتي” للموقع. أن عشرات العائلات السورية عالقة داخل منازلها في “الخرطوم”. مبيناً أن إغلاق مطار المدينة، أحد النقاط الرئيسية للمواجهات. جعل من الصعب على الجالية السورية مغادرة “السودان”.

أما “عارف محمد” وهو سوري ينحدر من مدينة “عين العرب/كوباني” ويقيم في “الخرطوم” فقال أن 20 شخصاً من عائلته تقطعت بهم السبل في العاصمة السودانية بسبب أعمال العنف.

وأضاف “محمد” «الناس خائفون حقاً من استمرار هذا القتال لفترة من الوقت. ولن يكون لديهم مكان يذهبون إليه. فالمطار مغلق والحدود المصرية تبعد نحو 1000 كيلو متر».

المفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة لـ”الأمم المتحدة” سجّلت عام 2021 وجود 93496 سوري في “السودان”. فيما تشير مصادر غير رسمية إلى وجود أعداد أكبر من السوريين تغيب عنهم الإحصائيات الرسمية.

يشار إلى أن الاشتباكات في “السودان” دخلت يومها الثالث على التوالي. وقد أودت بحياة نحو 100 مدني بحسب نقابة الأطباء السودانية. ورغم إعلان “الجيش” و”قوات الدعم السريع” أمس موافقتهما على اقتراح “الأمم المتحدة”. فتح ممرات آمنة لإجلاء الجرحى إلا أن إطلاق النار لم يتوقف.