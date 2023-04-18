18-04-2023
أطنان من الكوكايين عائمة في عرض البحر الأبيض المتوسط
Image
قررت مجموعة مهربين التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين وتركها في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد أن شعرت برصدها من قبل الشرطة.
وصادر الأمن الإيطالي الشحنة التي تركت في عرض البحر والتي تزن حوالي 2 طن من الحمولة، وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار.
وأظهرت الصور التي سجلها الأمن الإيطالي من السماء الكثير من الصناديق التي عبئت بالكوكايين عائمة على سطح المياه.
وقامت قوارب بجر الحمولات في عرض البحر، لكن عند رصدها تخلت عنها وفرت هاربة.
المصدر: سبوتنيك
إضافة تعليق جديد