أطنان من الكوكايين عائمة في عرض البحر الأبيض المتوسط

قررت مجموعة مهربين التخلي عن كمية ضخمة من الكوكايين وتركها في عرض البحر الأبيض المتوسط بعد أن شعرت برصدها من قبل الشرطة.

وصادر الأمن الإيطالي الشحنة التي تركت في عرض البحر والتي تزن حوالي 2 طن من الحمولة، وتقدر قيمتها بـ400 مليون دولار.

وأظهرت الصور التي سجلها الأمن الإيطالي من السماء الكثير من الصناديق التي عبئت بالكوكايين عائمة على سطح المياه.

وقامت قوارب بجر الحمولات في عرض البحر، لكن عند رصدها تخلت عنها وفرت هاربة.

المصدر: سبوتنيك