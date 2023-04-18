مصادر تكشف هوية المستهدفين في الإنزال الأميركي في جرابلس بسوريا
كشفت مصادر إعلامية أن الإنزال الجوي الذي نفذه "التحالف الدولي" بقيادة واشنطن، في ريف جرابلس بريف حلب الشمالي، استهدف قياديين في فصيل "صقور الشمال" التابع لما يسمى بـ "الجيش الوطني" المدعوم من تركيا، إضافة إلى قيادي أمني في تنظيم "داعش".
وكشفت المصادر أن "المستهدف يدعى أبو طالب، وكان قيادياً أمنياً خلال فترة حكم التنظيم في مدينة الشدادي جنوب محافظة الحسكة، وسلم نفسه للتحالف وقسد"، متوقعاً أنّه "نجح بالفرار من سجن الثانوية الصناعية خلال هجوم تنظيم داعش على السجن مطلع العام الفائت، أو أنه حكم وتم الإفراج عنه من قسد والتحالف بعد أربع سنوات من الاعتقال".
ونفت المصادر أنّ "يكون المستهدف قيادياً بارزاً في التنظيم"، مؤكدةً أنّه "لا يعد حتى من قيادات الصف الثالث، وكان مسؤولا أمنياً بصلاحيات محددة فيما كان يعرف بولاية البركة"، مرجحاً أنّ " التحالف حصل على معلومات مضللة حول أهمية الشخصية المستهدفة".
وكان طائرات من "التحالف الدولي" نفذت ليل أمس إنزالاً جوياً في ريف جرابلس بالتزامن مع تحليق مروحيات وإطلاق نار كثيف، شاركت فيه 5 طائرات مروحية على الأقل.
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