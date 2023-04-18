75 منزلاً مسبق الصنع حصة حلب من مساعدات الصين

كشف مدير مكتب نقل البضائع في حلب عمر عزت أن المكتب نقل 25 حاوية من البيوت مسبقة الصنع التي وصلت مؤخراً إلى سوريا ومقدمة من الصين، علماً أن كل حاوية تتسع لـ 3 مساكن، وهذا الرقم هو حصة حلب منها.

وأشار عزت إلى أن المكتب أمّن 13 شاحنة لهذا الغرض، علماً أن هذه الشاحنات من القطاع الخاص، لكن المكتب يقوم بتأمين أدوار أفضلية لكل شاحنة تعمل بالتنسيق معه في نقل المساعدات الإنسانية سواء ضمن المحافظة أم بين المحافظات.

وأكد عزت أن المكتب حقق بهذا السياق وفراً قدره 3 ملايين ليرة سورية على خزينة الدولة مقابل كل شاحنة من الـ 13 شاحنة التي عملت بتأمين المساكن من مرفأ اللاذقية حتى حلب، أي يصبح المبلغ الإجمالي 39 مليون ليرة سورية فقط بهذه العملية.

وبين عزت أن المكتب لا يزال يعمل بشكل دائم على تأمين حاجة الجهات المعنية من الشاحنات سواء أكانت المحافظة أم الأمانة السورية للتنمية، وحتى تأمين الشاحنات لنقل المساعدات المقدمة من الدول التي تقدم المساعدات، كما يقدم تسهيلات بالمقابل للشاحنات بتأمين بطاقات أفضلية دور، وحتى تأمين الوقود.

يشار إلى أن بطاقة الأفضلية تتيح لسائق الشاحنة بتجاوز دوره النظامي في مكتب نقل البضائع مقابل الخدمات التي يقدمها، كنقل الأحمال الكاسدة والأحمال غير المرغوب فيها وهذا وفق النظامي الداخلي لمكاتب نقل البضائع والمعمول به منذ عام 2019.

اثر برس