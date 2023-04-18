الجعفري: تركيا جارتنا ونريد علاقات طيبة معها

قال د.بشارالجعفري سفير سوريا في روسيا: إن سوريا تريد "علاقات طبيعية مع تركيا"، وذلك في تصريحات تتزامن مع تحضيرات روسية مكثّفة لعقد الاجتماع الرباعي في موسكو.

وأشار الجعفري في مؤتمر لمجموعة روسيا اليوم الإعلامية، الإثنين، أن سوريا تود علاقات طبيعية مع تركيا".

وأضاف: "تركيا جارتنا، نريد علاقات جيدة معها، وهناك مصالح مشتركة بين شعبنا والشعب التركي"، بحسب ما نقلته وكالة ريا نوفوستي.

تأتي تصريحات الجعفري بعد أيام من رفض روسي تركي لأي شروط مسبقة لحضور الاجتماع الرباعي لوزراء الخارجية في موسكو.

وكان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو قال إن أنقرة لن تقبل أي شروط مسبقة لإجراء مفاوضات مباشرة مع سوريا، بما في ذلك انسحاب القوات التركية من الأراضي السورية.

كما قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، في 14نيسان/اأبريل الجاري، أنه لا يجب أن تكون هناك شروط مسبقة لاجتماع وزراء خارجية روسيا وإيران وتركيا وسوريا.