مسد: ندعم الانفتاح العربي على دمشق

أعرب الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية “مسد” “رياض درار”، السبت 15 أبريل/نيسان، عن تأييد “مسد” وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، لأي تسوية “تعيد الاستقرار إلى سوريا”.

وجاء ذلك في تصريحات صحفية نقلتها شبكة شبكة “رووداو”، أكّد خلالها على أن الانفتاح العربي على دمشق، يرجع إلى الظروف المتغيرة الحاصلة، والحاجات التي أصبحت ضرورية لدول المنطقة، بما فيها عودة سوريا إلى الجامعة العربية.

وأعرب “درار” خلال اللقاء عن أمله في “ألا يكون هناك خاسر، لأن الجميع في حال حلول السلام في سوريا سوف يستفيد، لكن تبقى المشاورات والمفاوضات على آلية هذا التغيير الذي يمكن أن يستفيد منه الجميع”.

وأشار إلى أن “مسد” متمسكة بالحقوق، وأن أي محاولة للتلاعب في القضية لن يستجاب لها، ولن تكون هناك قدرة لأحد على سحب المكاسب التي حصلت.

ولفت إلى أن المفاوضات بين الإدارة الذاتية والقيادة السورية، لم تصل إلى نتائج، مضيفاً أنه يمكن تكسير الحواجز بفعل الأحداث الجارية، والمتغيرات الإقليمية والدولية، والحاجات المشتركة، حسب قوله.

ويوم أمس، ندد مشرعون أمريكيون في لجنتي العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ، والشؤون الخارجية في مجلس النواب، بالتطبيع مع سوريا.

حيث شدد السيناتور “ماكول” على أن إعادة الرئيس السوري إلى جامعة الدول العربية “خطأ استراتيجي، وعلى الدول العربية أن تتراجع عن ذلك فوراً”.