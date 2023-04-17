17-04-2023
تجميد أصول أحد أكبر الشركات التابعة لجيش الإسلام في تركيا
أصدرت وزارة الخزانة والمالية التركية التابعة لوزارة الداخلية، الجمعة 14 أبريل/نيسان، قرارا يقضي بتجميد أصول، أحد أكبر الشركات التابعة لجيش الإسلام في تركيا.
ونص القرار الصادر على تجميد أصول شركة طبية في تركيا، والتي تعتبر ثاني أكبر مشروع اقتصادي لجيش الاسلام، والتي يديرها بشكل مباشر المدعو “شاكر الحسيني”، شقيق أبو محمود الزيبق القيادي في جيش الاسلام.
وذكر القرار أنه جاء عملاً بالفقرة 3 من المادة 7 من القانون رقم 1-6415، والذي ينص على تجميد أصول الأشخاص أو المؤسسات أو المنظمات المذكورة في القوائم المرفقة، بناءً على وجود أسباب معقولة، تتعلق بحقيقة أن لديهم ارتكاب للأفعال التي تدخل في نطاق المادتين 3 و 4 من نفس القانون.
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