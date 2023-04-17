مجلس الأمن يدعو أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية

دعا مجلس الأمن، اليوم الأحد، أطراف النزاع في السودان إلى وقف الأعمال القتالية فوراً والعودة إلى الحوار.



جاء ذلك في بيانٍ لأعضاء مجلس الأمن، حيث عبّر أعضاء المجلس عن "بالغ قلقهم إزاء استمرار الاشتباكات العسكرية بين القوات المسلحة السودانية وقوة الرد السريع، واستنكروا مقتل وإصابة أشخاص من بينهم مدنيين".



ودعا أعضاء مجلس الأمن أطراف النزاع إلى الوقف الفوري للأعمال القتالية واستعادة الهدوء والعودة إلى الحوار لحلّ الأزمة الحالية في السودان.



في غضون ذلك، أعلنت لجنة أطباء السودان المركزية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد قتلى اشتباكات السودان إلى 56 والإصابات إلى 595.



وأكد الجيش السوداني اليوم أنّ الاشتباكات ما زالت دائرة لكن الموقف يتجه نحو الاستقرار، مضيفاً أنّ "لا صحة لادعاءات المتمردين بحصار القيادة العامة".



وشهدت الخرطوم، بالإضافة إلى مدن أخرى،السبت، اشتباكاتٍ مسلحةٍ بين قوات من الجيش وقوات الدعم السريع.

وبعد اندلاع الاشتباكات، عبّرت عدة دول عن قلقها وكشفت عن مخاوف من تمدد النزاع.



ودعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في وقتٍ سابق اليوم، إلى دعم جهود استعادة النظام والعودة إلى المسار الانتقالي، ووقف الأعمال القتالية فوراً.



وأمس، رفض الجيش السوداني التفاوض والحوار قبل حل جماعة حميدتي المتمردة وتفتيتها، مؤكداً أنّ "الموقف مستقر كثيراً".



وتبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بشأن المسؤولية عن اندلاع المواجهات المسلحة بينهما التي لا تزال مستمرة في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى.



وتهدف العملية السياسية الجارية إلى حلّ أزمة ممتدة منذ 25 تشرين الأول/أكتوبر 2021، حين فرض عبد الفتاح البرهان إجراءات استثنائية منها حل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين وإعلان حالة الطوارئ.