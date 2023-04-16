دبي تمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد في الإمارات

16-04-2023

دبي تمنح الإقامة الذهبية لأئمة المساجد في الإمارات

منحت إمارة دبي الإقامة الذهبية لأئمة المساجد والخطباء والمؤذنين والوعاظ والمفتين والباحثين الدينيين ممن أكملوا 20 عاماً على رأس عملهم في دبي.

وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، أن القرار صدر بتوجيهات من "محمد بن راشد آل مكتوم" نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لولي عهد دبي ورئيس المجلس التنفيذي "حمدان بن محمد".

كما أمر "الشيخ محمد بن راشد" ولي عهد دبي "حمدان بن محمد" بمنح جميع المشمولين بالقرار مكافأة مالية بمناسبة العيد تقديراً لجهودهم ودورهم المجتمعي.

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