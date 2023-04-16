فطر الكمأة يحصد مزيداً من أرواح السوريين

توفي شابان اثنان وأصيب آخرون جراء حادثتين منفصلتين صباح اليوم في منطقة دويزين التابعة لناحية عقيربات شرق مدينة سلمية بريف حماة الشرقي.

في حماة بأن لغماً انفجر من مخلفات التنظيمات الارهابية بمحيط سد دويزين التابعة لناحية عقيربات شرق سلمية أثناء عملهم بجمع الكمأة ما أدى لوفاة مدني وإصابة آخر بجروح.

وبعد ساعات قليلة سجلت حادثة إطلاق نار من قبل مسلحين مجهولين يعتقد أنهم خلايا تابعة لتنظيمات ارهابية هاجمت 4 مدنيين كانوا يعملون على جمع فطر الكمأة في ذات المنطقة ما أدى إلى وفاة أحدهم وإصابة 3 آخرين تم نقلهم إلى مستشفى سلمية الوطني

وتعتبر هي الحادثة الخامسة خلال هذه الشهر التي تشهدها ذات المنطقة قيام مجموعة مدنيين بالبحث عن فطر الكمأة في بادية حماة الشرقي حيث سجل وفاة 3 مدنين وإصابة 7 آخرين الأسبوع الماضي جراء انفجار الألغام من مخلفات تنظيم “داعش” في ذات المنطقة.

وعلى الرغم من تكرار هذه الحوادث ما يزال المدنيون يقصدون تلك المناطق الخطرة وغير الآمنة بحثاً عن مادة الكمأة نتيجة ارتفاع أسعار هذه المادة في الأسواق.

وكان مصدر ميداني قال في وقت سابق إن جميع المناطق التي تشهد حوادث في بادية حماة الشرقي تؤدي إلى وقوع ضحايا مدنيين أثناء عملهم بجمع فطر الكمأة، غير آمنة ولم يسمح للمدنيين بالدخول إليها.



اثر برس