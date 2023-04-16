وزيرة سابقة: طرح فئات نقدية أكبر بات ضرورة

اعتبرت وزيرة اﻻقتصاد السابقة، د. لمياء عاصي؛ أن طرح فئات نقدية أكبر بات ضرورة، مبررة بأن المواطن السوري يدفع كميات كبيرة من العملة لتغطي ثمن سلعة عادية، في تصريحات إذاعية.



وقالت عاصي لإذاعة “ميلودي اف أم” ، حول تداول صورة لفئة عشرة آلاف ليرة على مواقع التواصل الاجتماعي، إن الفئات النقدية سواء كانت من فئة عشرة آلاف أو أكثر أصبحت ضرورة اقتصادية وليس من المعقول أن تكون القدرة الشرائية للنقد المتداول متواضعة جدا، في حين يدفع المواطن كميات كبيرة من النقد لتغطي ثمن سلعة عادية.

واعتبرت عاصي أن المشكلة ليس بالفئة النقدية المتداولة وإنما إجمالي الكتلة النقدية المتداولة في الأسواق لأنها هي من ترفع معدل التضخم ومسؤولة عن تدني القدرة الشرائية، والفئات النقدية هي عمليات محاسبية وليس لها أي تأثير.

يشار إلى أنّ مصرف سوريا المركزي سبق ونفى عزمه طرح ورقة نقدية جديدة في السوق.