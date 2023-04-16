أنهى حياة جدته وعمته بالاشتراك مع صديقه في اللاذقية

أنهى مراهق (16 عاماً)، حياة جدته وعمته طعناً وخنقاً بقصد السرقة، بالاشتراك مع صديقه في اللاذقية.



ونشرت وزارة الداخلية عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك” أنه “بالساعة 19.00 من تاريخ 2023/4/14 أخبر قسم شرطة الصليبة وفرع الأمن الجنائي في اللاذقية بوجود جثـ. ـمان سيدة وابنتها مقتولتين ضمن منزلهما في الطابق الثالث بمحلة دوار العامود بحي الصليبة في ظروف غامضة”.

وتابع منشور الوزارة أنه “على الفور توجهت دوريات من القسم وفرع الأمن الجنائي باللاذقية مع دورية الأدلة الجنائية إلى المكان وبدخول المنزل شوهدت الجـثـتين ممددتين على الأرض وغرفة النوم مبعثرة”.

وأكملت الوزارة منشورها أنه “حضرت هيئة الكشف الطبي والقضائي وتبين أن زمن الوفاة مضى عليه حوالي 48 ساعة ويعود سببه إلى توقف القلب والتنفس نتيجة الخنق وتعرض المغدورة السيدة لطعنة بأداة حادة”.

وأضاف منشور الوزارة أنه “تم نقل الجثـ. ـتين إلى مشفى اللاذقية الوطني ،ومن خلال التحقيق وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي في اللاذقية من معرفة القاتل وهو حفيد المغدورة المدعو (خليل- ع) مواليد 2007، وتم إلقاء القبض عليه”.

“واعترف الحفيد بإقدامه على قتل جدته وعمته بعد التخطيط المسبق وذلك بقصد السرقة حيث قام بكسر الخزانة ضمن غرفة النوم وسرقة مبلغ ثلاثة ملايين ل. س ومصاغ ذهبي ومبلغ بالعملة الأجنبية وإخفاء المسروقات مع شريكه (حسن- ج) مواليد 2006″، وفقاً لمنشور الوزارة.

وأوضح منشور الوزارة أنه ” تم القاء القبض على شريكه، واعترف بالتستر على الجريمة وإخفاء المسروقات لديه وصرف جزء من المبلغ على حاجاتهما الشخصية”.

يشار إلى أن وفقاً للوزارة “تم استرداد المصاغ الذهبي ومبلغ مليون وسبعمائة ألف ل. س ومائة وستون دولار أمريكي ومائة يورو ومصادرة أدوات الجريمة ،وسيتم تقديمهما للقضاء أصولاً”.

وكالات