بولندا تحظر استيراد الحبوب من أوكرانيا

أعلن زعيم الحزب الحاكم في بولندا، ياروسلاف كاتشينسكي، أنّ بلاده قررت، السبت، حظر استيراد الحبوب والمنتوجات الزراعية الأخرى من أوكرانيا لحماية مزارعيها.

وتمر الحبوب الأوكرانية المخصصة للبلدان الأجنبية عبر الاتحاد الأوروبي منذ أن علّق طريق التصدير التقليدي عبر البحر الأسود بسبب الحرب في أوكرانيا.

لكن بسبب مشاكل لوجستية، يتراكم مخزون الحبوب في بولندا، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الأسعار المحلية، وإلى تظاهرات المزارعين، ثم استقالة وزير الزراعة البولندي.

وقال كاتشينسكي، الذي كان يتحدث من بلدة ليس شمالي بولندا، إن "الحكومة قررت حظر دخول واردات الحبوب إلى بولندا، بالإضافة إلى عشرات المنتوجات الغذائية الزراعية الأخرى"، منعاً "لحدوث أزمة خطيرة في القطاع الزراعي في بولندا".

لكن وزارة السياسة الزراعية الأوكرانية قالت السبت إنّها "تأسف للقرار البولندي"، واقترحت الوزارة أن يتوصل البلدان إلى اتفاق في الأيام المقبلة يُرضي الطرفين.

والشهر الماضي، طلبت بولندا وأربع دول أخرى من أوروبا الوسطى مساعدة الاتحاد الأوروبي لإيجاد حل للمشكلة الناجمة عن الأسعار المنخفضة للحبوب الأوكرانية.