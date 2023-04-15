تحرير شخصين مخطوفين في حماة

ادعى أحد المواطنين إلى قسم شرطة حماة الخارجي بتغيب ولده المدعو (نورالدين . ع) وحفيده (محمد . ع) مع سيارته نوع (هونداي بورتر) ،وقيام شخص مجهول بإرسال رسالة نصية له من رقم جوال ولده أعلمه فيها أن ابنه وحفيده محجوزين لديه مع السيارة وطلب منه فدية ( 50،000 ) خمسين ألف دولار أمريكي لقاء تركهم وتهـ.ديده بقتـ.لهم ورميهم في حال لم يقم بتسليم المبلغ المذكور.

ومن خلال البحث والتحري وجمع المعلومات تمكن فرع الأمن الجنائي بحماة من تحديد مكان تواجد الشخصين المحتجزَين وبالتعاون مع الأهالي تم تحريرهما مع السيارة.



مازالت التحقيقات مستمرة لمعرفة جميع المتورطين بالقضية وإلقاء القبض عليهم وتقديمهم إلى القضاء المختص أصولاً.