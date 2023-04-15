المقداد بصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

15-04-2023

المقداد بصل إلى الجزائر في زيارة رسمية

وصل وزير الخارجية فيصل المقداد إلى الجزائر في زيارة رسمية، تستمر لمدة 3 أيام، في إطار جولته لعدة دول عربية منها تونس والعراق.

وسيلتقي المقداد نظيره الجزائري أحمد عطاف، كما سيتم استضافته من طرف الرئيس عبد المجيد تبون.

وبدأ المقداد اليوم السبت جولة عربية، سيستهلها بالجزائر كما سيزور كذلك تونس حيث سيجري مباحثات متعلقة بتطوير العلاقات الثنائية، وسيستكمل جولته العربية بزيارة للعراق، حيث ستحضر التطورات المرتبطة بالوضع في سوريا وسيبحث الوزير وجهات النظر العربية تجاه عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.
 

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