كم عدد المجنسين السوريين الذين يحق لهم التصويت بالانتخابات الرئاسية التركية؟

كشف تقرير “قوائم الناخبين” لشركة “بوليميتري”، حصول يقرب من 5 ملايين و182 ألفاً ناخب على حق التصويت لأول مرة، من بينهم 241 ألفا و698 ناخبا سوريا، و319 ألفا و357 ناخبا من مواليد سوريا وأفغانستان وإيران والعراق وليبيا.

وأظهرت الدراسة التي نشرت يوم الاثنين 10 نيسان، أن 5 ملايين و182 ألف ناخب, حصلوا على حق التصويت للمرة الأولى، بما في ذلك 4 ملايين و919 ألف ناخب في داخل البلاد و262 ألفًا في الخارج.

وبحسب دراسة “بوليميتر” سيصوت نحو نصف هؤلاء الناخبين في الداخل، والنصف الآخر في الخارج. وتشمل الدراسة أيضاً 228 ألفاً و61 ناخباً سورياً سيصوتون في الداخل و13 ألفاً، و637 سورياً سيصوتون في الخارج.

ونهاية الشهر الماضي، أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تركيا،عن القائمة النهائية للمرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة، التي تجري في 14 أيار المقبل، بعد النظر في الطعون المقدمة ورفضها، لتنتهي القائمة عند 4 مرشحين فقط.

والمرشحون للانتخابات الرئاسية المقبلة هم الرئيس رجب طيب أردوغان عن “التحالف الجمهوري” الحاكم، ورئيس حزب “الشعب الجمهوري”، كمال كلجدار أوغلو، الذي يمثل المعارضة من خلال “تحالف الشعب”، إضافة إلى زعيم حزب “البلد” المنشق عن “الشعب الجمهوري” محرم إنجه، والمرشح عن تحالف “أتا” القومي المتطرف سنان أوغان.



وكالات