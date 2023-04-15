6 ساعات لإنقاذ حياة شاب تعرض لطلق ناري بمشفى أباظة بدمشق

شاب تعرض لطلق ناريبيّن مدير عام مشفى أباظة بشار حلاوة أن قسم الإسعاف استقبل شاباً ثلاثينياً تعرض لطلق ناري أسفل الظهر بفوهتي دخول دون فوهات خروج، مؤكداً أن المريض كان يشكو من ألم بطني معمم مع إقياءات متكررة وبالفحص السريري لوحظ أن البطن خشبي مع ألم و إيلام بالجس النبض المحيطي خيطي مجسوس بالأطراف الأربعة برودة أطراف مع تعرق.

وأوضح حلاوة أنه تمت المصالبة على خمس وحدات دم كامل وتحضير المريض سريعاً لدخول غرفة العمليات، حيث تم فتح البطن وصولاً إلى جوف البطن، وتمت السيطرة على النزف الفعال الصاعق، ولوحظ وجود عدة ثقوب في الأمعاء الدقيقة ومساريقها (نحو 20 ثقباً) وتم حصرها وبتر ما يقارب متراً من الأمعاء الدقيقة.

وأضاف: شوهد تهتك شديد في عضلات المنطقة القطنية اليمنى خلف البريتوان مكان فوهتي الدخول، حيث تم استئصال المقذوف الناري من جدار البطن الأمامي وتم تحقيق الإرقاء الجيد وغسيل البطن بالسيروم الملحي، ووضع أربعة مفجرات في الميزابة الكولونية اليمنى واليسرى ورتج دوغلاس وجيب موريسون ومفجر آخر مكان فوهة الدخول ثم إغلاق طبقات البطن بعدة قطب متينة ووضع ضماد عقيم.

ولفت مدير المشفى إلى أن العمل الجراحي استمر 6 ساعات متواصلة، وتم نقل وحدات الدم الكامل والتغطية الإنتانية الواسعة ومراقبة المريض في قسم العناية العامة إلى حين استعادة وعيه واستقرار حالته العامة.

الوطن أون لاين