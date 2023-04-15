لماذا يجتمع محمد بن سلمان بالوزراء في عرض البحر؟

قال وزير التجارة السعودي، ماجد القصبي، إن ولي عهد المملكة، الأمير محمد بن سلمان، كان يجتمع بالوزراء في وسط البحر، مشيرًا إلى أنه يبدي اهتمام كبيرا بالاستثمار في الثروات البحرية.

جاء ذلك في لقاء مع قناة “إم بي سي”، أمس الأربعاء، تحدث فيه القصبي عن ورش العمل التي عقدها محمد بن سلمان مع جميع الوزراء في عرض البحر.

وتابع: “هدف ولي العهد من الاجتماعات في وسط البحر هو جعل المسؤولين الحكوميين يعيشون وسط الثروة الحقيقية الموجودة في البحر”، مشيرا إلى أن السعوديين كانوا يديرون ظهورهم لتلك الثروات وخاصة في البحر الأحمر.

وأوضح وزير التجارة السعودي أن المملكة تمتلك مزيجًا سحريًا يضم الجزر والرمال والبيئة الجميلة والشمس في مكان واحد، إضافة إلى الشعب السعودي المعروف بكرمه، مشيرا إلى أن كل ذلك يمثل مقومات مهمة للسياحة.

يذكر أن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، قال في تصريحات سابقة إن المملكة ستنافس على أفضل 100 وجهة سياحية عالمية بعد اكتمال مشروعات البحر الأحمر.



وأسست السعودية الهيئة السعودية للسياحة في مارس/ آذار 2020، لتسويق المعالم السياحية والبيئة الفريدة الموجودة في المملكة على مستوى العالم.