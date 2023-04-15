3 دول عربية صوتت ضد إدانة سوريا بمجلس حقوق الانسان

أصدر مجلس حقوق الإنسان في 4 نيسان/ أبريل الجاري، قراره والذي مددت بموجبه ولاية لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا لمدة سنة واحدة.ط

وأشار إلى أن المجلس “أصدر 41 قرارا متعلقا بحالة حقوق الإنسان في سوريا منذ بداية الحرب السورية (آذار/ مارس 2011) حتى الآن، من بينها 14 قرارا متعلقاً بإنشاء بعثة تقصي حقائق، التي أصبحت لجنة تحقيق دولية، وتمديد عملها”.ط

من هي الدول الرافضة؟

وذكر أن “12 دولة صوتت بشكل مستمر منذ آذار/ مارس 2011 ضد هذه القرارات ولصالح سوريا في مجلس حقوق الإنسان، بمعنى أنها تنفي الاتهامات الموجهة للحكومة السورية، وتعدها بتأمين الدعم في المجلس”، وفق التقرير.ط

وتابع أن الدول الـ 12 “هي روسيا، والصين، وفنزويلا، وكوبا، وبوليفيا، وبوروندي، وأرمينيا، وإريتريا، والفليبين، والجزائر، والعراق، ومصر”.