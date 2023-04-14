تعرفوا على مخترع البيتكوين

لو كان لديكم اهتمام بعالم العملات الرقمية، أو لو أنكم تتابعون عناوين أخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، فلا بد أنكم سمعتم مرارًا وتكرارًا باسم “ساتوشي ناكاموتو”، الذي يعبر ببساطة عن الفرد أو المجموعة الذي يُنسب إليه الفضل في اختراع البيتكوين، أكبر عملة مشفرة في العالم.

هوية هذا الشخص أو المؤسسة ما تزال أسطورة يكتنفها الغموض، إذ لم يتم تأكيد من هو المخترع أبدًا، على الرغم من أنه في 5 أبريل/نيسان اُحتفِل بعيد ميلاده الثامن والأربعين، وفقًا للمعلومات الواردة في ملف تعريف مع مؤسسة P2P.

ما المعلومات التي لدينا عن ساتوشي ناكاموتو؟

بطبيعة الحال لا يصح القول إن هذا الاسم يعبر عن كيان وهمي، بل يوجد شخص ما وراء الاسم، نظرًا لأنه اخترع شفرة المصدر المعقدة للبيتكوين، وقام بتأليف ورقة بيضاء، وتفاعل مع المستخدمين في منتديات الويب.

يسرد ملف “ناكاموتو” في مؤسسة P2P موقعه على أنه في اليابان. ومع ذلك، فقد استخدم ناكاموتو في منشوراته تهجئات وتعابير إنكليزية بريطانية، مما دفع البعض إلى افتراض أنه في الحقيقة ليس ياباني، كما ادعى المخترع.

إضافة إلى ذلك، أشار البعض إلى الملصقات الزمنية على تعليقات “ناكاموتو” كسبب للاعتقاد بأنه لم يكن موجوداً في اليابان.

يرتبط الاسم أيضًا بعدد من محافظ العملات المشفرة، التي يُفترض أنها مملوكة من قبل ناكاموتو. إذ يقدر البعض أن هذه المحافظ تحتوي على أكثر من 1.1 مليون عملة بيتكوين.

والغريب أكثر أنه عندما بلغت عملة البيتكوين ذروتها في نوفمبر/تشرين الثاني 2021 عند 68 ألف دولار، كانت تلك الحيازات تبلغ قيمتها حوالي 73 مليار دولار، مما جعل ناكاموتو من بين أغنى 15 شخصًا في العالم في ذلك الوقت.

وعمومًا فقد تكهن البعض بأن احتمالية أن يكون ناكاموتو شخصاً واحداً منخفضة، بالنظر إلى تعقيد شفرة مصدر البيتكوين.

وقال “دان كامينسكي”، الباحث البارز في مجال أمن الإنترنت، لصحيفة “نيويوركر” في عام 2011: “إما أن يكون هناك فريق من الأشخاص الذين عملوا على هذا أو أن هذا الرجل عبقري”.

وفي عام 2013، لفت “نيك زابو” – عالم الكمبيوتر الذي نشر بحثًا في عام 1998 عن “bit gold” وهو مقدمة لعملة البيتكوين – الانتباه لاحتمال كونه ناكاموتو. وقد نفى ذلك، وقال الكاتب “دومينيك فريسبي” إنه لا يوجد دليل يربط بين الشخصين.

وكتب الصحفي “ناثانيال بوبر” في صحيفة نيويورك تايمز في عام 2015: “يقودنا الدليل الأكثر إقناعًا إلى رجل أميركي منعزل من أصل مجري يُدعى نيك زابو”.

بينما قال مقال في مجلة Newsweek في عام 2014 أن “ساتوشي ناكاموتو” هو رجل أميركي ياباني يعيش في كاليفورنيا، كان مخترع البيتكوين المجهول. وبحسب المقال، فقد تدرب فيزيائيًا وعمل في مشاريع دفاعية سرية، لكنه أيضًا نفى هذه المزاعم.

وبعد نشر المقال، أعاد حساب “ناكاموتو” على الإنترنت إحياء نفسه بعد اختفاء دام 5 سنوات، قائلاً: “أنا لست دوريان ناكاموتو”.

بعد ذلك في ديسمبر/كانون الأول 2015، افترضت مجلة Wired أن الباحث الأسترالي “كريغ ستيفن رايت” هو “إما اخترع عملة البيتكوين أو أنه مخادع رائع يريدنا بشدة أن نصدق أنه فعل ذلك.”

في نفس اليوم، نشرت شبكة Gizmodo قصة قالت إن “رايت” وكذلك عالم الكمبيوتر “ديف كليمان” شاركوا معًا في اختراع البيتكوين.

هذا وتشمل قائمة المرشحين المحتملين الآخرين، العديد من علماء الكمبيوتر الآخرين، وحتى “إيلون ماسك” الذي نفى أنه كان ناكاموتو في تغريدة عام 2017.

وفي خضم هذا الغموض أصبحت عملة البيتكوين أكبر عملة مشفرة، بقيمة سوقية تبلغ حوالي 540 مليار دولار، وفقًا لبيانات CoinMarketCap الجمعة 7 أبريل/نيسان.

وكالات