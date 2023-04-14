أسلحة أردوغان الانتخابية: ملكة جمال ولاعب كرة سابق وأصغر مرشحة

تشير تقارير إعلامية دولية إلى أن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، قلق بعض الشيء من أن تسفر الانتخابات العامة في 14 مايو المقبل بتركيا، عن نتيجة سلبية أمام منافسه الرئيسي كمال كليتشدار أوغلو، زعيم “حزب الشعب الجمهوري” الأتاتوركي التوجهات، فتقلص النتيجة حكمه المستمر قويا منذ 20 سنة، لذلك عزز معركته الانتخابية بعتاد جديد، فيه الكثير من المغريات والجاذبيات القوية للناخبين الأتراك.

من المغريات، ترشيحه للاعب كرة القدم التركي- الألماني السابق، مسعود أوزيل، البالغ 34 عاما، لمقعد نيابي في البرلمان المكون من 600 عضو. كما وترشيح عارضة الأزياء وملكة الجمال التركية السابقة، سيدا ساريباش، لمقعد آخر عن ولاية آيدن، إضافة لمن جعلها أردوغان أصغر مرشحة بتاريخ الانتخابات التركية، وهي الطالبة بقسم الخدمات الاجتماعية في جامعة أتاتورك، نيسا ألبتكين، الشهيرة بلقب “المراهقة الفاتنة” بين الأتراك، فعمرها 18 فقط، ومرشحة الآن لمقعد نيابي عن المنطقة الأولى بولاية أزمير.

وكانت ألبتكين، عبرت في مقابلة أجرتها معها “وكالة إخلاص للأنباء التركية” الأسبوع الماضي عن سعادتها وفخرها بالترشح، وقالت: “لديّ 3 أشقاء، ووالدي النائب السابق إسماعيل ألبتكين هو أحد المؤسسين لحزب العدالة والتنمية، فيما يعمل الكثير من أفراد عائلتي بالسياسة”، وفق تعبيرها.

أما ملكة الجمال، الأم لطفلين من زوجها رجل الأعمال سادات ساريباش، فعمرها 40 تقريبا، وتم اختيارها قبل عامين ضمن هيئة القرار والتنفيذ المركزي المكونة بحزب العدالة والتنمية من 75 عضوا، وهي عارضة أزياء سابقة، فازت في 2006 بلقب ملكة جمال تركيا، ثم بدأت في 2009 عملها السياسي بفرع الشباب في الحزب، وتم اختيارها في 2016 رئيسة للفرع النسائي فيه بمدينة آيدن، مع أنها أصلا من ولاية أضنة، ونشأت وعاشت في إسطنبول.

صحافيون ورياضيون بساحة المعركة

ساريباش المتخرجة بإدارة الأعمال في جامعة غازي بأنقرة، درست أيضا الاقتصاد في جامعة الأناضول، وحصلت على ماجستير بعلم الاجتماع من جامعة عدنان مندريس في آيدن، ثم تركت عملها بعرض الأزياء بعد زواجها ممن أسست معه شركة سمياها Efeler الناشطة حاليا بتجارة الوقود وتملك 4 محطات.

أما نجم الكرة أوزيل، فصانع ألعاب بريال مدريد وأرسنال سابقا، وخاض 92 مباراة دولية مع ألمانيا، ثم أصبح منذ تقاعد في 2018 من المنافسة الدولية مؤيدا لأردوغان، وفقا لما قرأت عنه “العربية.نت” بتقرير نشرته صحيفة “التايمز” البريطانية الاثنين الماضي عن عتاد أردوغان الانتخابي، ويتطرق إليه الفيديو المعروض أعلاه أيضا، من أنه اعتزل الكرة إجمالا قبل أسبوعين فقط، بعد أن كان أحد أكثر لاعبي ألمانيا موهبة وشهرة، خصوصا لمنتخبها الذي فاز في مونديال 2014 بالبرازيل.

كما نزل إلى ساحة المعركة الانتخابية الأردوغانية، المعلق التلفزيوني محمد شاهين لمقعد نيابي بمدينة كهرمان مرعش، والصحافي خلقي جفيز أوغلو في دائرة إسطنبول الأولى، والصحافية شبنيم بورصلي في دائرة إزمير الأولى، والصحافية حليمة كوكشي في دائرة إسطنبول الثالثة، والسباح أوموت أرمان صوناي بدائرة إسطنبول الأولى، والحكم الرياضي قدوسي مفتي أوغلو في ولاية أنطاليا، كما المغني والموسيقي يوجال أرزن في دائرة إسطنبول الثالثة، والممثل بهادير يني شهيرلي أوغلو عن ولاية مانيسا.