توقيف ( 11 ) شخص من مروجي ومتعاطي المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها

في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها الوحدات الشرطية في ملاحقة مروجي ومتعاطي المواد المخدرة تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على ( 10 ) أشخاص في محلات جرمانا والمزة والقصاع والقدم وحرستا والميدان، وضبط بحوزتهم حوالي ( 1 ) كغ من مادة الحشيش المخدر و( 78 ) ثمانية وسبعون غراماً من مادة الكوكائين المخدرة و( 10 ) غرامات من مادة الماريجوانا المخدرة و ( 80 ) من الحبوب المخدرة المتنوعة، وبالتحقيق معهم اعترفوا بقيامهم بتعاطي وحيازة وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق وريفها.

وفي نفس السياق تمكن فرع مكافحة المخدرات في دمشق من إلقاء القبض على شخص في محلة الزاهرة وضبط بحوزته ( 6,100 ) ستة كيلو ومئة غرام من مادة الحشيش المخدر و( 200 ) مائتي حبة كبتاغون مخدرة، وبالتحقيق معه اعترف بقيامه بحيازة وترويج المواد المخدرة ضمن مدينة دمشق بالاشتراك مع أشخاص آخرين متوارين جاري البحث عنهم.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.