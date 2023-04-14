الرئيس الإيراني ورئيس وزراء باكستان يبحثان الوضع في فلسطين

بحث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس الخميس، الوضع الراهن في فلسطين المحتلة بعد اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلّين في المسجد الأقصى في مدينة القدس المحتلة.

ودعا الزعيمان، خلال اتصال هاتفي، إلى وضع حد فوري لانتهاكات "إسرائيل" لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة، بحسب بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الباكستاني.

وأضاف البيان أنّ "شريف شدد على ضرورة حل عادل ودائم للصراع الإسرائيلي الفلسطيني على أساس حل الدولتين، وفقاً لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والقانون الدولي".

وأشاد شريف بجهود القيادة الإيرانية في تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، مهنئاً رئيسي على التطور "التاريخي" لاستئناف العلاقات الدبلوماسية بين إيران والسعودية.

وجدد شريف التزام باكستان بتعزيز العلاقات الثنائية مع إيران في جميع المجالات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التجارة، والتعاون في مجال الطاقة، والأمن، والاستقرار الإقليمي.

وفي وقت سابق، أكدت باكستان رفضها أي احتمال للاعتراف بـ"إسرائيل"، قبل أن يكون هناك اعتراف وقبول وقرار من الجانب الفلسطيني.