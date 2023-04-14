العلاج بالعسل: وصفات منزلية تهمك

هل تعرف وصفة العسل والقرفة المستخدمة لصنع غسول للفم والأسنان في المنزل؟

تعرف على طرق العلاج بالعسل من خلال وصفات منزلية في ما يأتي.



يحتوي العسل على مضادات الأكسدة، والفلافونويد، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والفوسفور والمغذيات الأخرى المفيدة للصحة، الأمر الذي يجعل منه علاجًا فعالًا للعديد من الأمراض.



تعرف على أبرز وصفات العلاج بالعسل في ما يأتي:

1. شراب لتهدئة أعراض البرد

يساعد العسل في التخفيف من أعراض الحمى والبرد المرتبط بالزكام، كما يساهم في تهدئة التهاب الحلق، والتخلص من أي بكتيريا موجودة في الجهاز التنفسي.

يمكنك اتباع العلاج بالعسل بطرق مختلفة لعلاج السعال والتهاب الحلق، من بينها الوصفات الآتية:

الوصفة الأولى

اشرب كوبًا من الحليب الساخن، أو الشاي العشبي المهدئ مع ملعقة كبيرة من العسل مرتين يوميًا لتخفيف آلام الحلق.

الوصفة الثانية

تناول ملعقتين صغيرتين من العسل قبل النوم بثلاثين دقيقة لتقليل السعال والحصول على نوم هادئ.

الوصفة الثالثة

اتبع الخطوات الآتية:

أضف شرائح الليمون أو الزنجبيل إلى كوب من الماء، ونصف كوب من عصير الليمون في قدر صغير.

اترك المزيج يغلي على نار هادئة لمدة 5 دقائق.

صفي المزيج ثم قم بإضافة ربع كوب من العسل إلى السائل وتناوله قبل النوم.

2. علاج الصدفية

تعد الصدفية من أمراض المناعة الذاتية التي تصيب خلايا الجلد، وتسبب الاحمرار والبثور والحكة، يمكنك دائمًا الاعتماد على العلاج بالعسل للتخفيف من الأعراض المزعجة.

تشير الدراسات إلى أن التطبيق الموضعي للعسل، وشمع النحل، وزيت الزيتون بكميات متساوية يفيد في التخفيف من أعراض الصدفية، وكذلك التهاب الجلد.

يمكنك استخدام العلاج بالعسل لعلاج الصدفية من خلال الوصفات الآتية:

الوصفة الأولى

اتبع الخطوات الآتية:

افرك القليل من العسل على البشرة الجافة.

اترك العسل لمدة 30 دقيقة قبل غسله.

كرر الخطوات مرتين في اليوم أو حسب الحاجة.

الوصفة الثانية

اتبع الخطوات الآتية:

ضع ملعقة صغيرة من العسل، وزيت الزيتون، وشمع النحل في وعاء آمن في الميكروويف.

سخن الخليط في الميكروويف حتى يذوب شمع العسل، ثم اتركه حتى يبرد.

طبق المزيج على المنطقة المصابة عدة مرات في اليوم.

3. تهدئة للحروق

يمكن أن يساعد العسل في تهدئة الحروق، وشفاء الجلد، ومنع الإصابة بالعدوى في المنطقة المصابة.

أظهرت الدراسات أن العسل يعد علاجًا فعالًا للحروق بسبب تأثيره المضاد للبكتيريا، وانخفاض درجة الحموضة فيه، ولزوجته العالية، واحتوائه على بيروكسيد الهيدروجين.

للاستفادة من العلاج بالعسل للمساعدة في تخفيف ألم الحروق اتبع الخطوات الآتية:

ضع المنطقة المصابة تحت الماء البارد بعد التعرض للحرق مباشرة.

قم بتطبيق بعض العسل على منطقة الحرق بلطف.

قم بتغطية المنطقة المصابة برفق بضمادة من الشاش.

كرر العملية إلى حين التئام الجرح.

4. غسول للفم

يمكنك مزج القرفة مع العسل لصنع غسول منزلي للتخلص من رائحة الفم الكريهة، الذي يساعد في القضاء على البكتيريا داخل الفم.

لصنع غسول العسل اتبع الخطوات الآتية:

ضع نصف ملعقة كبيرة من القرفة، وعصير حبتين من الليمون، وملعقة صغيرة من العسل، وكوب من الماء الدافئ في زجاجة.

قم بهز العلبة جيدًا، يمكنك الغرغرة به عند الحاجة.

5. تعزيز الذاكرة

يساعد العسل في تحسين الذاكرة والقدرات المعرفية على المدى الطويل.

يمكنك الاستفادة من العلاج بالعسل في ذلك من خلال تناول ملعقتين منه قبل نصف ساعة من الإفطار أو النوم.

6. علاج اضطرابات المعدة

يساهم العسل في التخلص من مشاكل الجهاز الهضمي وتطهير القولون عن طريق القضاء على السموم، وتعزيز البكتيريا الجيدة في القولون.

يمكن اتباع العلاج بالعسل للتخلص من اضطرابات المعدة من خلال تناول ملعقة صغيرة من العسل الخام، أو إضافته إلى مسحوق القرفة وتناوله على معدة فارغة يوميًا لتهدئة آلام البطن ومنع الغازات والانتفاخ.