اعتقال فتاة قامت بنشر صورة الرئيس بشار الاسد في ادلب

ألقى ما يسمى “جهاز الأمن العام” التابع لجبهة النصرة في إدلب، القبض على فتاة نشرت صورة للرئيس بشار الأسد، تم التقاطها بواسطة “هاتف محمول”، أمام ساحة دوار الساعة وسط مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة التنظيم الإرهابي.



وقال ضياء العمر الناطق باسم “جهاز الأمن العام”، إن “جهاز الأمن العام، تمكّن من إلقاء القبض على المدعوة (ش.م)، المنحدرة من مدينة “معرة النعمان”، والتي قامت في وقت سابق، بنشر صورةٍ للرئيس السوري من أمام ساحة الساعة، وسط مدينة إدلب”.

وأضاف: ما زالت التحقيقات جارية لمعرفة ملابسات القضية”.

وكشفت مصادر خاصة لموقع “بلدي نيوز” المعارض أن الفتاة تدعى “شهد منديل”، وتعيش في تركيا منذ ما يقارب ست سنوات، ودخلت إلى إدلب، خلال إجازة الزلزال.

وكالات