خبير زلازل يعلق على ظاهرة انهيار التربة في الرقة

أوضح الخبير الجيوفيزيائي الدكتور نضال جوني أنّ “ظاهرة انهيار التربة في محافظة الرقة ظاهرة طبيعية جيولوجية، تحدث كثيراً على مدار السنة، وفي مناطق كثيرة من دول العالم”.

وتداول ناشطون ورواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر ابتلاع التربة للنباتات والأشجار، في مناطق شمال غرب محافظة الرقة، مما أثار الذعر والخوف لدى البعض وفقاً لما جاء في خاصية التعليق.

وفسّر “جوني”: “أسباب حدوث تلك الظاهرة، بالقرب من منطقة البراكين والزلازل، أو هطول الأمطار المتساقطة القوية وارتفاع منسوب المياه الجوفية، أو بعض النشاط البشري الذي يؤدي إلى انزلاق التربة”.

وذكر الخبير أنّ “أسبابها متعددة، لكنها ليست خطيرة في منطقتنا، نظراً لما أدت إليه في بعض الدول إلى انهيار أبنية ومنازل سكنية، فمن المهم أنها لم تحدث لدينا بالقرب من المناطق السكنية”.

ولفت” جوني” إلى أنّ “تواجد النفط يؤدي أحياناً إلى انخفاض منسوب المياه الجوفية، والمناطق الصخرية والمنحدرات هي الأكثر خطورة كونها قد تؤدي إلى وقوع ضحايا بسبب حدوث الانزلاقات وانجراف التربة”.

بدوره نفى الخبير الجيوفيزيائي”ربط البعض لتلك الظاهرة بحدوث زلزال، حيث لا رابط بين حدوثها وبين النشاط الزلزالي إطلاقاً”.

وقال”جوني”: “مستمرون في مراقبة الزلازل التي تصل إلى أكثر من 4 درجات وفق مقياس ريختر، ولاحظنا تباعد المسافات بين حدوث الزلازل بتلك الشدة”.

وتابع الخبير حديثه بأن “ذلك مؤشر ظاهري أن المنطقة ضمن الاستقرار، أمّا الهزات التي تتراوح شدتها أقل من 5 درجات فهي طبيعية”.

وختم الخبير حديثه مطمئناً أننا: “نتجه نحو الاستقرار وستبقى الأحداث الكارثية من الماضي”.

الجدير بالذكر تداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي في شهر آذار الفائت، عدة صور من سماء دمشق لدائرة بيضاء (سحابة عدسية) ظهرت فوق المناطق القريبة من جبل قاسيون، مما أثار الخوف لدى البعض بربط ظهورها بحدوث زلزال.

لينفي عدد من الخبراء فيما بعد ارتباط ظهورها بحدوث زلزال، بالإضافة إلى تأكيدهم بأنها (هالة قمرية) طبيعية وليست (سحابة عدسية).

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