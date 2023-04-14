اشتباكات بين قسد والجيش السوري في دير الزور

اندلعت الخميس، اشتباكات بين مسلحي “قوات سوريا الديمقراطية” (قسد) والجيش السوري في ريف دير الزور الشمالي، بالتزامن مع تحليق لمروحيات وطائرات مسيرة أميركية في أجواء المنطقة.

وأكدت مصادر محلية مقتل مسلح من “قسد” وجرح إثنين آخرين جراء الاشتباكات، مشيرةً إلى أنّ رتلاً عسكرياً روسياً توجه إلى المنطقة لايقاف الاشتباكات.

من جهتها، أعلنت “قسد” في بيان، فتح تحقيق لمعرفة الأسباب التي أدت إلى وقوع اشتباكات مع الجيش السوري، مؤكداً مقتل مسلح من “قسد وجندي من الجيش السوري جراء الاشتباكات”.

ونفى المركز الإعلامي لـ”قسد”، السبت الماضي، الأنباء التي تفيد باستهداف قائدها العام مظلوم عبدي في مدينة السليمانية.

وأضاف المركز أنّ “القائد العام على رأس عمله الآن”، مشيراً إلى أنّ “الهدف من نشر هكذا أخبار هو الابتزاز السياسي ضد بعض القوى في إقليم كردستان العراق”.

وكالات