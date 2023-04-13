تخزين السدود جيد...موسم ري منتظم في طرطوس مع ضرورة ترشيد الاستهلاك

فيما تشهد محافظة طرطوس هطولات مطرية منذ صباح يوم الأربعاء، بشّر مدير الموارد المائية المهندس محمد محرز بموسم جيد للزراعات، وبموسم ري منتظم في ظل وصول نسبة التخزين في معظم سدود المحافظة إلى الحد الأعظمي 100%.

وحول نسبة تخازين السدود الأربعة الموجودة في طرطوس، بيّن محرز أن نسبة التخزين في سد الباسل الذي يعد أكبر سدود المحافظة بلغت 65٪، فيما وصلت نسبة التخزين في السدود الثلاثة الأخرى (الصوراني، وخليفة، والدريكيش) إلى الحد الأعظمي للتخزين بنسبة 100%.

وأوضح محرز أن نسبة تخزين السدود تجعل موسم الري جيداً خلال الصيف وفق دورات ري منتظمة، وأن الأمطار التي شهدتها المحافظة اليوم ستروي الأرض وبالتالي ستوفّر علينا فتح دورة سقاية قريبة، داعياً في الوقت نفسه المزارعين إلى عدم هدر المياه وترشيد الاستهلاك للإبقاء على فتح دورات سقاية منتظمة.

وختم مدير الموارد المائية المهندس محمد محرز كلامه مشيراً إلى قيام ورشات المديرية بتعزيل قنوات الري وشبكة الآبار الجوفية استعداداً لإطلاق موسم الري، مبيناً أنه تم فتح مياه الري في الشبكات الحكومية في 4 نيسان الحالي لري موسمي القمح والبطاطا في قرى سهل عكار، فيما تم فتح مياه الري في شبكة تل حوش في 9 نيسان وذلك بناء على مقترحات اللجنة الزراعية الفرعية.

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