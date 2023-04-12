توقيف أحد أخطر مهرب مخدرات بعملية على الحدود السورية - الاردنية

أعلن الأمن العام الأردني عن عملية أمنية على حدوده الشمالية مع سورية، استهدفت 9 من مهربي مخدرات، أحدهم “خطير”، ضمن الحرب التي تخوضها عمّان لمكافحة التهريب من سورية.

وقال الأمن العام في بيان له، مساء أمس الاثنين، إنه خلال العملية أُلقي القبض على أحد “أخطر” التجار وبحوزته 22 ألف حبة مخدرة و75 كف حشيش.

وأضاف أن العملية نُفّذت بعد جهود استخباراتية امتدت لشهور، حيث تمكن فريق مداهمة وتحقيق من إلقاء القبض على شخص يُعد من أخطر تجار المخدرات في البادية الشمالية بعد أن تم تحديد مكان وجوده.

ورافق العملية السابقة 7 قضايا أخرى تم التعامل معها في مناطق متفرقة في الأردن، وتم خلالها اعتقال عدد من مروجي ومهربي المخدرات، حسب الأمن العام الأردني.

وتعتبر منطقة البادية الشمالية الأردنية القريبة من سورية، منطقة عبور رئيسية للمخدرات في المنطقة، حيث تتدفق المخدرات بمليارات الدولارات سنوياً من لبنان وسورية إلى الأردن ثم إلى السعودية، بحسب تقارير.

ويقول مسؤولون أمنيون إن التهريب يتكون بشكل أساسي من عقار الكبتاغون، ومادة الحشيش من سهل البقاع في لبنان، ومادة “الكريستال ميث” وهو عقار يمكن إنتاجه بالمختبرات، ويؤثر على الجهاز العصبي ويمكن أن يضر القلب.

وكالات