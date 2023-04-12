التضخم ضاعف تكلفة تركيب منظومات الطاقات المتجددة

كشف مصدر في وزارة الكهرباء أن عدد الطلبات المقدمة لصندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة ورفع كفاءة الطاقة تجاوز 22 ألف طلب أحيل منها نحو 1300 طلب للمصارف لدراستها ومنحها التمويل اللازم، منها نحو 600 طلب أحيلت لمصرف التسليف الشعبي.

مبيناً أن متوسط تكلفة تنفيذ منظومة الطاقة المتجددة من سعة (1.5) كيلو واط هي بحدود 15 مليون ليرة وذلك تبعاً للأسعار الرائجة في السوق المحلية في حين يمكن لصندوق التمويل تركيب منظومات طاقة متجددة للاستخدامات المنزلية حتى سعات 3.5 كيلوا واط ساعي لكن ذلك يرفع من قيمة الكلفة معتبراً أن أكثر مشكلة تواجه عمل الصندوق هي حالة التضخم في أسعار مكونات منظومة الطاقة المتجددة مثل اللواقط الشمسية والبطاريات والكابلات وغيرها حيث كان مقدراً مع بداية إحداث الصندوق أن يكون متوسط كلفة تنفيذ وتركيب المنظومة المنزلية بحدود 6-7 ملايين ليرة لكن هذا الرقم بفعل عامل التضخم تضاعف وهو ما يزيد من الكتلة المالية التي يحتاجها الصندوق مبيناً أن هناك تنسيقاً مع القطاع المصرفي ليكون هناك خيارات متعددة في التمويل إما من المصرف أو من موازنة الصندوق التي تعتمد على عدة مصادر في التمويل لكن بكل الأحوال يتحمل المصرف جميع الأعباء المالية المترتبة على سعر الفائدة المطبقة في المصارف سواء العامة أم الخاصة حيث تم التوافق على منح التمويل للعاملين في الجهات العامة من المصارف الحكومية في حين يتم التوجه في منح التمويل لغير العاملين إلى المصارف الخاصة وأنه تم تخصيص (10) مليارات ليرة سلفة مالية للصندوق تم تنفيذ وإحالة جزء منها إلى حساب صندوق الطاقات المتجددة على حين عمل الصندوق على فتح حسابات في معظم المصارف العاملة في القطاع العام والحكومي وتم تغذية هذه الحسابات على سبيل المثال بنحو 3 مليارات ليرة لـ3 مصارف حكومية هي الزراعي والتسليف الشعبي والتوفير.

وبين أن المشروعات التي تم تنفيذها توزعت على مختلف القطاعات المنزلية والصناعية والزراعية والسياحية مثل تنفيذ مشروعات لتركيب منظومات طاقات متجددة لمراكز طبية ووحدات تبريد ومداجن وغيره وذلك وسط صعوبات جارية مع بعض المصارف لجهة الحاجة لتحديث أنظمة العمل لدىها واستطاعتها على إضافة حقائب عمل جديدة مثل التعامل مع صندوق دعم استخدام الطاقات المتجددة.

كما بين المصدر أن مجلس إدارة الصندوق منح اعتمادية لعشرات الشركات والمكاتب الهندسية والمقاولين لتركيب المنظومات التي سيتم تمويلها عبر الصندوق وأن هذه الشركات ستعمل وفق المواصفات والمعايير التي يحددها مركز بحوث الطاقة والنشرة السعرية التي تصدر عنه لضمان جودة العمل وعدم حدوث أي تجاوزات في الأسعار.

واعتبر أن إحداث الصندوق يسهم في نشر ثقافة الطاقات المتجددة وتخفيض استهلاك الوقود الأحفوري وأنواع الطاقات التقليدية وإيجاد فرص عمل حقيقية للمهتمين في هذا القطاع وأن الصندوق يدعم الفائدة مع المصارف بشكل كامل وفق التفاهمات والتوافقات التي أبرمت في هذا الخصوص علماً أن الصندوق يدعم معدل فوائد حتى 11 بالمئة يضاف إليها 3 بالمئة عمولة إدارة عمليات مالية ليصبح مجموع معدل الفائدة التي يدعهما الصندوق هو 14 بالمئة وكل تمويل يحصل عليه المستفيد من المصارف بسعر فائدة أعلى من ذلك يتحمل المستفيد الفرق بين معدل الفائدة الذي يدعمه الصندوق 14 بالمئة وسعر الفائدة الذي حصل عليه المستفيد من المصرف (مصرف خاص) والخيار هو لطالب التمويل في اختياره للمصرف الذي يرغب التعامل معه والحصول على تمويل منه.

الوطن