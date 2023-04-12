وكالة ناسا تعل عن بذلة فضاء جديدة

لن يرتدي رواد الفضاء في رحلات القمر المستقبلية البذلات الفضائية السوداء. كشفت ناسا عن نموذج أولي لبذلات الفضاء التي سيرتديها الجيل القادم من رواد الفضاء على القمر، لكن الأمر كما لو كان به نوع من التضليل المتعمد.



في مارس الماضي، بالتعاون مع متعهد البذلات الفضائية الجديد أكسيوم سبيس، أعلنت ناسا عن النموذج الأولي للزي الرسمي لرواد فضاء مهمة أرتميس الخاصة بالقمر.

سُميت البذلة «بذلة (AxEMY) للجيل القادم»، وهي بذلة الفضاء التي ستحمي رواد الفضاء على القمر للمرة الأولى منذ عام 1972. تتضمن تلك الرحلات أول امرأة وأول شخص من أصل إفريقي يطأ القمر، وذلك بحلول عام 2025 وفقًا لمخططات ناسا.

تتضمن البذلات الجديدة ما يشبه المفاصل الصناعية، لتسمح لرواد الفضاء بالحركة بسهولة ويسر مقارنةً برواد فضاء رحلات أبولو، وأحذيةً مخصصة للمشي على القمر عوضًا عن القفز، إذ سيهبط البشر للمرة الأولى على القطب الجنوبي للقمر.

لكن السمة الأبرز للبذلة الجديدة كانت لونها الداكن مع بعض الخطوط البرتقالية والزرقاء، التي زينت البذلة وجعلتها أكثر أناقة.



يرتبط تصميم البذلة بمركبة «ستارشيب» الخاصة بسبيس إكس، وهي مستوحاة من البذلات الفضائية الخاصة بأفلام الخيال العلمي، والرؤى المستقبلية الأخرى للاستكشاف الكوني. لكن إذا ارتدى رواد الفضاء على القمر هذه البذلات بالفعل فهم عرضة لخطر حقيقي.

عندما يخرج رواد فضاء أرتميس المستقبليين من مركبة ستارشيب إلى سطح القمر، فسيرتدون بذلات فضاء من أكسيوم لكنها بيضاء اللون.

لا يستطيع رواد الفضاء ارتداء بذلات فضاء سوداء على القمر. لم يكن اختيار اللون الأبيض لبذلات رواد فضاء أبولو اعتباطيًا.

في بيئة قاسية لا توفر الحماية من أشعة الشمس كما على سطح القمر، يصبح التحكم في درجات الحرارة هو طريقك للنجاة. يجب أن تكون بذلات رواد الفضاء عاكسة وعازلة جيدًا لتحمي الرواد من درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن وهج الشمس المباشر.



صرحت أكسيوم سبيس بشأن النموذج الأولي للبذلة المستقبلية: «لم نعلن حتى الآن عن الشكل النهائي للبذلة، بل استخدمنا غطاءً لحماية الملكية الفكرية للتصميم حاليًا».

صممت الشركة طبقة الغلاف بالتعاون مع اسثير ماركيوس، المصمم الخاص لسلسلة «أبل» التليفزيونية المسماة «لكل البشرية»، التي تتخيل أن يتخذ السباق إلى الفضاء منعطفًا مختلفًا.

على هذا، ما زال المظهر الحقيقي لبذلات الفضاء المستقبلية خفيًا حتى الآن.

صرحت ميريديث مور المتحدثة باسم أكسيوم: «ستتوفر النسخ البيضاء إلى ناسا مباشرةً. سنقدم مجموعة ضخمة من بذلات الفضاء التدريبية لتسليمها إلى ناسا في أواخر الصيف القادم».



أما فيما يخص الكشف عن البذلة الحقيقية البيضاء للعامة، قال مور: «لم نحدد حتى الآن موعدًا للكشف عنها، لكن سنواصل التعاون مع ناسا بشأن ذلك الأمر».