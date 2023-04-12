القبض على عصابة سرقة مسلحة بريف دمشق

وردت معلومات إلى شرطة ناحية سعسع في ريف دمشق بوجود عصـابة سرقة في قرية (دير ماكر) تقوم بترويع المواطنين بالسلاح .

ومن خلال المتابعة ألقت شرطة ناحية سعسع القبض على كل من المدعوين (نصر الله . ج) و(محمد . ز . ج) و(أحمد . ج) ،وبالتحقيق معهم اعترفوا بإقدامهم على سرقة أكثر من عشرين منزل من القرية والمسروقات هي (منظمات كهربائية ، لوحات كهربائية ، أكبال كهربائية ، بطاريات سيارات ، وعدة زراعية) وذلك بالاشتراك مع شخصين آخرين يدعيان (إياد . ج) و(محمد . ج) واللذان أُلقي القبض عليهما وبالتحقيق معهما اعترفا بما نسب إليهما.

تم استرداد جزء كبير من المسروقات ومصادرة بنـ.دقية حـ.ربية وأربعة قنـ.ابل وذخائر وتم حجز السيارة التي كانوا ينقلون فيها المسروقات،وسلمت المسروقات إلى أصحابها أصولاً.

مازالت التحقيقات مستمرة مع المقبوض عليهم وسيتم تقديمهم إلى القضاء المختص.