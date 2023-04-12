التعاون الخليجي يدعو إلى اجتماع لبحث عودة سوريا إلى الجامعة العربية

دعا مجلس التعاون الخليجي الثلاثاء، إلى اجتماع يبحث في إمكان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وأفادت وسائل إعلام عربية بأنَّ من المقرر أن ينعقد الاجتماع في جدة في السعودية، يوم الجمعة، بمشاركة وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والأردن والعراق.

في غضون ذلك، أعلنت الدوحة أنها تلقّت دعوة من الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي إلى حضور الاجتماع، المقرر يوم الجمعة المقبل، من أجل تبادل وجهات النظر بشأن إمكان عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، خلال إيجاز صحافي في مقرّ الوزارة في الدوحة، إنّ الهدف الأساسي من “هذا الاجتماع التشاوري هو التباحث بشأن الوضع في سوريا”.

وأشار إلى أنّ “هناك تطورات كثيرة فيما يتعلق بالوضع في سوريا، وفي وجهات النظر العربية تجاه عودتها إلى جامعة الدول العربية”.

وتعتزم السعودية دعوة الرئيس السوري بشار الأسد إلى حضور قمة جامعة الدول العربية، في الـ19 من في أيار/مايو المقبل.

وذكرت وكالة “رويترز”، قبل أيام، أنّ وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، سيتوجه إلى دمشق في الأسابيع المقبلة، لتقديم دعوة رسمية إلى الأسد من أجل حضور القمة.

وكان وزير الخارجية السعودي كشف، في وقتٍ سابق، عملاً عربياً لصياغة حوار سيتم “لا محالة” مع دمشق، بالتشاور مع المجتمع الدولي.

يُشار إلى أنّ سوريا والسعودية اتفقتا، الشهر الفائت، على معاودة فتح سفارتيهما بعد تجميد العلاقات الدبلوماسية نحو 10 أعوام.

وجاء الاتفاق على فتح السفارتين بعد التقارب الإيراني السعودي، الذي حدث في الآونة الأخيرة، والبيان الثلاثي الذي تمّ توقيعه بين الطرفين برعاية الصين.

