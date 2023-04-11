لأول مرة في 10 أشهر.. بيتكوين تتجاوز الـ30 ألف دولار

اخترقت عملة “بيتكوين” أكبر العملات المشفرة حول العالم حاجز الـ30 ألف دولار للوحدة الواحدة مسجلةً 30.11 ألف دولار خلال تعاملات يوم الثلاثاء وذلك للمرة الأولى منذ يونيو (حزيران) 2022.

وبحسب موقع “كوين ماركت كاب” العالمي المختص بقيم وإحصاءات العملات الرقمية حول العالم، فإن “بيتكوين” تجاوزت هذا الحد بعدما بقيت ضمن نطاق 26.5 و29.4 ألف دولار على مدار الأسابيع الثلاثة الماضية.

وسجّلت العملات المشفرة ارتفاعاً واضحاً، وزادت عملة “إيثريوم” بنسبة 3.10% لتصل إلى 1,917.32 دولار، بينما زاد سعر عملة “بينانس كوين” بنسبة 4.32% ليسجل 326.31 دولار.

وارتفع سعر عملة “ريبل” بنسبة 3.65% مسجلةً 0.52 دولار، وزاد سعر عملة “دوجكوين” بما نسبته 1.54% ليصل إلى مستوى 0.084 دولاراً.

وصعدت القيمة السوقية لأشهر العملات المشفرة حول العالم “بيتكوين” إلى 582.51 مليار دولار، وزاد سعر وحدة “بيتكوين” بنسبة 7.86% على أساس أسبوعي.

وبشكل عام، ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية إلى 1.23 تريليون دولار، وزادت قيمة التداولات على العملات الرقمية خلال آخر 24 ساعة لتسجل 46.38 مليار دولار.