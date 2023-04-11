تقرير: سعر الوجبة السريعة في مطاعم دمشق يصل لـ49 ألف ليرة

سجلت أسعار الوجبات السريعة في مطاعم العاصمة أرقاماً جديدة، حيث تراوحت بين 20 ألف وصولاً إلى 49 ألف، بحسب حجم الوجبة.

وتراوح سعر أصغر وجبة بين 20-25 ألف ليرة، بينما يبلغ سعر الوجبة من الحجم الوسط 30 ألف ليرة، فيما تباينت أسعار الوجبات الكبيرة بين 35-49 ألف ليرة.

ونقلت الصحيفة عن مدير “سياحة دمشق” ماجد عز الدين، إن الأسعار في ارتفاع مستمر، مؤكداً أنه حتى نهاية رمضان، سوف يتم إصدار أسعار جديدة تتناسب مع التكلفة للمواد الأولية وبعض المسائل الأخرى التي تتعلق بالمنشأة من حوامل الطاقة وغيرها.

وسبق لوزير السياحة محمد رامي مرتيني أن كشف في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، عن العمل على إصدار تسعيرة جديدة للمنشآت السياحية، بعد ارتفاع أسعار المحروقات ومختلف المواد الأخير في الأسواق.

وتشهد أسعار الخدمات والسلع في الفترة الأخيرة ارتفاعاً، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، إضافة لعدم استقرار سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار الأمريكي، إذ سجل الدولار في نشرة “الحوالات والصرافة” التي يصدرها “مصرف سورية المركزي” سعر 7250 ليرة، بينما لامس سعر الدولار في السوق السوداء 7650 ليرة.

وبموجب قرار من “وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في منتصف كانون الأول الماضي، تم رفع سعر مبيع ليتر البنزين أوكتان 90 للمستهلك من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة، ورفع سعر مبيع بنزين أوكتان 90 الحر من 4000 ليرة إلى 4900 ليرة.

كما تم رفع سعر مبيع ليتر المازوت المدعوم الموزع من قبل “شركة محروقات” في جميع أنحاء سورية للقطاعين العام والخاص بما فيها “المؤسسة السورية للمخابز”، ومخابز القطاع الخاص المخصصة لإنتاج الرغيف التمويني، من 500 ليرة إلى 700 ليرة، ورفع سعر مبيع ليتر المازوت للفعاليات الاقتصادية من منشأ محلي من 2500 ليرة إلى 3000 ليرة.

وأصدرت “وزارة السياحة” آخر قائمة سعرية شملت الحد الأعلى لبدل الخدمات المقدمة في منشآت المبيت السياحية (فنادق – فنادق الإقامة)، شملت فنادق الدرجة الممتازة (أربع نجوم) والدرجة الأولى (ثلاث نجوم) والدرجة الثانية (نجمتان)، في حزيران (يونيو) الماضي، بينما كانت آخر تسعيرة لمنشآت الإطعام صدرت في كانون الثاني (يناير) 2022.

وصدر بعدها في 24 حزيران (يونيو) قراراً يقضي برفع تعرفة بيع الكيلو واط ساعي للمشتركين الرئيسيين بالخطوط المعفاة من التقنين كلياً أو جزئياً، من القطاعين العام والخاص، لتؤكد إثره مصادر في “وزارة السياحة” أكدت أن الوزارة تعمل على حساب التكاليف بناءً على تعرفة الكهرباء الجديدة، إذ إنه سيكون هناك هامش يغطي هذه الزيادة بشكل كامل.

تشرين