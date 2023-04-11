انخفاض استهلاك اللحوم بنسبة 60% عن رمضان الماضي

أوضح رئيس جمعية اللحامين محمد يحيى الخن أن سعر كغ لحم الخروف القائم وصل حالياً لـ 35 ألف ليرة. تضاف إليه أجور النقل وأجور الذبح وأجور الشقيع ليصل سعره بعد الذبح إلى حوالي 110 آلاف ليرة. في حين بلغ سعره مع 25 % دهنة إلى 95 ألف ومع 50 % دهنة إلى 75 ألف.



وتوقع الخن خلال حديثه مع صحيفة “البعث” أن يبقى السعر ثابتاً إلى ما قبل عيد الفطر حيث سيرتفع السعر أكثر. لأن هناك عطلة العيد للحام وهي سبعة أيام. كما سيرتفع السعر نتيجة إحجام المربين أيضاً عن طرح كميات كبيرة من الخراف. إضافة إلى بدء موسم الربيع وتوفر المرعى المجاني.

وبين الخن للصحيفة أن هناك انخفاضاً كبيراً باستهلاك اللحوم من قبل المواطنين، ففي مثل هذه الأيام من المفروض أن يكون ذبح الغنم يومياً ما يفوق الـ1500 رأس. خاصة مع بداية النصف الثاني من رمضان، إلا أنه في واقع الأمر فقد تم ذبح 622 رأس غنم فقط يوم الخميس الماضي. مؤكداً أن انخفاض استهلاك اللحوم وصل لنسبة 60 لـ 70 % عن رمضان الماضي والأسعار وصلت إلى 3 أضغاف.



وعزا الخن أسباب ارتفاع الأسعار إلى تزايد التهريب وارتفاع أسعار الأعلاف والمحروقات وأجور النقل وإحجام المربين عن البيع. مبيناً أن الذبيحة يصل سعرها كاملاً لنحو مليونين ومئة ألف ليرة.

وعن دور الجمعية أوضح الخن أن الجمعية تطالب بوقف التهريب أولاً ودعم المربين بالعلف وفتح باب استيراد اللحوم المجمدة من الدول الصديقة إن كان أغنام أو عجول لتخفيف الضغط عن الغنم السوري والعواس وبالتالي يخف الطلب عليها.