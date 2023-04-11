خلال شهر واحد .. ارتفاع سعر الفروج أكثر من 15% في نشرات التموين

أصدرت مديرية “التجارة الداخلية وحماية المستهلك” في “دمشق” اليوم نشرة أسعار جديدة للفروج والبيض والشاورما.



وحدّدت النشرة الجديدة سعر الكيلو من الفروج الحي بـ 19800 ليرة. بزيادة قدرها 3100 عمّا كان عليه السعر الرسمي في نشرة 9 آذار الماضي أي قبل شهر من اليوم. والتي حدّدت السعر حينها بـ 16700 ليرة. ما يعني زيادة في التسعيرة بنسبة 15.7% خلال شهر واحد.

وارتفع سعر الفروج المذبوح والمنظّف بدون رأس ورئة من 23500 ليرة في نشرة الشهر الماضي إلى 26500 ليرة بزيادة 11.3% في نشرة اليوم. بينما بلغ كيلو الشرحات بدون عظم 39 ألف ليرة بعد أن كان 35 ألف ليرة.

أما الدبوس فارتفع من 24 ألف إلى 30 ألف. والوردة من 25 ألف إلى 35 ألف أي بزيادة 28.5%. في حين وصل سعر الكستا إلى 36 ألفاً بعد أن كان 25500 ليرة. كما ارتفع كيلو الجوانح من 17 إلى 20 ألف ليرة.

زيادة طفيفة على سعر كيلو السودة خلال الشهر حيث ارتفع من 25 إلى 26 ألف ليرة. أما الفخذ مع الرقبة فزاد من 13500 إلى 18 ألف ليرة بحيث بلغت نسبة ارتفاع سعره 25%. كما أن زيادة سعر كيلو “الظهر مع الرقبة” أو “القوانص” فاقتصرت على 500 ليرة بارتفاع من 6500 إلى 7000 ليرة.

الفروج المشوي مع توابعه ارتفع من 49 ألف ليرة إلى 54 ألف بزيادة 9.2%. وارتفع الفروج البروستد من 50 إلى 55 ألف ليرة بالسعر الرسمي بزيادة قدرها 9%. كما طال الارتفاع سعر كيلو الشاورما الذي زاد من 60 إلى 65 ألف ليرة.

في المقابل أبقت النشرة الجديدة على أسعار البيض كما كانت عليه قبل شهر من اليوم. حيث بقي سعر صحن البيض من وزن 2 كيلو فما فوق عند حدود 22 ألف ليرة. ويتدرج السعر نزولاً تبعاً للوزن إلى أن يصل إلى 16 ألف أقل من 1230 غرام.

