8 هزات زلزالية تهز سوريا وتركيا خلال 24 ساعة الماضية

أعلن المركز الوطني للزلازل في سوريا، الاثنين، تسجيل 8 هزات ضعيفة الشدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأوضح المركز في بيان، أن محطات الشبكة الوطنية للرصد الزلزالي رصدت خلال المدة المذكورة هزة شمال غرب اللاذقية بـ 49 كم.



وأشار المركز إلى تسجيل 5 هزات في لواء إسكندرون، وهزتين أيضاً في تركيا.

ولفت المركز السوري للزلازل إلى أن جميع الهزات تراوحت شدتها بين 1.5 و3 درجات على مقياس “ريختر”، وعلى أعماق مختلفة وصلت إلى 22 كم.

وضرب زلزال مدمر جنوب تركيا وشمال سوريا فجر السادس من شباط/ فبراير الماضي، بلغت قوته 7.7 درجات على مقياس “ريختر”.

وأعقب ذلك الزلزال، زلزال آخر بعد ساعات بقوة 7.6 درجات ثم آلاف الهزات الارتدادية، مما أدى لوفاة أكثر من 50 ألف شخص في تركيا و6 آلاف في سوريا، وفقاً لآخر تقرير رسمي.

وكالات