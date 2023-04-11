من هو محمد المهذبي سفير تونس الجديد في سوريا؟

كلفت وزارة الخارجية التونسية، محمد المهذبي، بمهام سفير البلاد في سوريا قيل يومين، فمن هو محمد المهذبي وما هي أهم المناصب التي شغلها قبل ذلك؟

ولد محمد المهذبي عام 1965، وعين منذ عام 2021 وزيراً مفوّضاً خارج الرتبة (أعلى رتبة في السلك الدبلوماسي التونسي).

عام 2019 شغل المهذبي منصب مدير العلاقات مع أوروبا الشمالية والوسطى وروسيا والقوقاز في الإدارة العامة لأوروبا. ومنذ عام 2006 وحتى عام 2011 تبوأ قنصل الجمهورية التونسية بمونيخ في ألمانيا.

وعدّ المهذبي دراسات نظرية وعملية بما في ذلك بالإدارة المركزية وفي الخارج، وفي عام 1994 حصل على دبلوم “دبلوماسية التنمية” بالمؤسسة الألمانية للتنمية الدولية ببرلين.

درس المهذبي دبلوم في الدراسات المعمّقة في العلوم السياسية بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس، وحاز عام 1989 الإجازة في الفلسفة من كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية.

لديه العديد من الترجمات، ونشر مجموعة من الكتب، ونشر كذلك مقالات تأليفاً وترجمةً في صحف ومجلات تونسية وعربية.

وكلفت وزارة الخارجية التونسية محمد المهذبي بمهام سفير البلاد في سوريا قيل يومين، وتم إرسال أوراق اعتماده، وسيتم الإعلان رسمياً حال استكمال الإجراءات.

وقبل أيام، أصدر الرئيس التونسي قيس سعيد تعليماته بشأن الشروع في إجراءات تعيين سفير تونس في دمشق، وذلك بعد تصريحات أكد خلالها عودة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وعُدّ هذا الموقف حينها أحدث مؤشر على أنّ العودة الكاملة للعلاقات الدبلوماسية مع سوريا قد تكون وشيكة.

الميادين