وفاة فتاة وإصابة أخرى نتيجة تطاير لوح توتياء بفعل زوبعة هوائية في جبلة

توفيت شابة وأصيبت أخرى نتيجة سقوط “لوح توتياء” عليهما تطاير بفعل زوبعة هوائية حدثت صباح اليوم في أرض زراعية بريف مدينة جبلة.

وقال مصدر طبي إن شابة في العقد الثالث من العمر توفيت بسبب لوح معدني ضربها ما أدى إلى وفاتها، مشيراً إلى إصابة شابة أخرى بكسر في اليد.

من جهته، بيّن مصدر محلي أن الشابتين كانت تقومان بزرع شتول التبغ في إحدى الأراضي الزراعية عندما حدثت زوبعة هوائية أدت لتطاير “لوح التوتياء” باتجاه الشابتين، مؤكداً أنه على الفور تم اسعافهما إلى المشفى الوطني في جبلة



أثر برس