التقاط صور لدوائر غريبة الشكل على كوكب المريخ

التقطت مركبة استكشاف المريخ المدارية التابعة لوكالة ناسا -وهي قمر اصطناعي طويل المدى يدور حول المريخ- صورًا غير عادية لكثبان رملية دائرية الشكل في الكوكب الأحمر، وذلك وفقًا إلى إصدار حديث من وكالة ناسا.

التقطت كاميرا التصوير الملونة عالية الدقة للمركبة صور كثبان رملية مذهلة، وبعض منها على شكل هلال وهي الأكثر شيوعًا، ولكن الكثبان الرملية الدائرية مميزة.

لاحظ عالم جيولوجيا الكواكب ألفريد ماكوين: «تكثر الكثبان الرملية ذات الأشكال والأحجام المختلفة على المريخ، ولكن من غير المعتاد أن تأخذ الكثبان شكلًا دائريًا تمامًا تقريبًا».

يُعد كوكب المريخ المكان المثالي للكثبان الرملية، فبيئة المريخ عاصفةٌ مليئة بالغبار. مع ذلك لم تكن الكثبان الرملية دائرية تمامًا مثل التي ظهرت عند إجراء المزيد من الدراسات.

أضاف الفريد ماكوين: «الكثبان ليست دائرية تمامًا، رغم وجود أوجه انحدار نحو القطب الجنوبي للمريخ، وهذا يدل أن الرياح تتحرك عمومًا إلى الجنوب، ولكن قد تغير الرياح اتجاهها».

التقطت كاميرا التصوير لمركبة الاستكشاف المريخية التي تديرها جامعة أريزونا في أواخر نوفمبر من العام الماضي، صورًا للكثبان الرملية، وقد التُقِطَت لملاحظة التغيرات في تغطية الصقيع في المنطقة، وأظهرت هذه الصور غياب الصقيع، وقد صورت سابقًا نفس المنطقة في وجود الصقيع.

قد يبدو المريخ مختلفًا تمامًا عن الأرض، ولكن تُظهر هذه الصور العلاقة بين الكوكبين، فقد نجد الكثبان الرملية الجميلة التي تكشف التغيرات الموسمية والرياح التي تعرضت لها الأرض سابقًا مثل المريخ، فلكل كوكب جماله الفريد المميز.

